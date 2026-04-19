Kết quả Man City vs Arsenal, vòng 33 Ngoại hạng Anh mới nhất

Man City 1-1 Arsenal Tiếp tục cập nhật Cherki 16' 18' Havertz

Trận đấu giữa Man City và Arsenal thuộc vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ 22h30 trên sân Etihad (Manchester, Anh). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu. Kết thúc hiệp một, Man City hoà Arsenal 1-1.

Man City chơi hay hơn trong hiệp một. Đội chủ nhà có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60%. Erling Haaland bị phong toả nhưng Jeremy Doku, Rayan Cherki và Antoine Semenyo liên tục làm khó hàng thủ Arsenal. Phút 16, Cherki ghi bàn mở tỷ số sau pha đột phá cá nhân xuất sắc.

Man City chơi tốt nhưng lại có vị trí mắc sai lầm. Chỉ 2 phút sau khi đồng đội ghi bàn, thủ môn Gianluigi Donnarumma lại biếu cho Arsenal bàn gỡ hoà. Ngôi sao người Italy xử lý chậm và phá bóng trúng chân Kai Havertz dội vào khung thành.

Cherki ghi bàn mở tỷ số cho Man City. (Ảnh: AP)

Đội hình Man City vs Arsenal

Man City: Gianluigi Donnarumma (25), Matheus Nunes (27), Abdukodir Khusanov (45), Marc Guehi (15), Nico O'Reilly (33), Rodri (16), Bernardo Silva (20), Antoine Semenyo (42), Rayan Cherki (10), Jeremy Doku (11), Erling Haaland (9).

Arsenal: David Raya (1), Cristhian Mosquera (3), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Piero Hincapie (5), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41), Martin Odegaard (8), Noni Madueke (20), Kai Havertz (29), Eberechi Eze (10).

Thông tin Man City và Arsenal

Man City bước vào trận đấu mang tính quyết định cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh ở thế bất lợi. Tuy nhiên, đội chủ nhà có nhiều yếu tố để tự tin khi tiếp đón Arsenal.

Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thể hiện phong độ cao ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Riêng trong tháng Tư, họ giành trung bình 2,51 điểm mỗi trận - con số tốt nhất toàn giải. Trong khi đó, Arsenal có dấu hiệu hụt hơi và thua liên tiếp 3 trận gần nhất ở đấu trường trong nước.

Arsenal chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Lực lượng tổn thất vì những chấn thương và thể lực suy giảm sau thời gian dài thi đấu với mật độ dày đặc khiến huấn luyện viên Mikel Arteta không có nhiều lựa chọn.