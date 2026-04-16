Bắt đầu được điều chỉnh từ hôm nay, thuế xăng dầu ở mức nào?

Cục Thuế mới đây ban hành Công điện số 09/CĐ-CT gửi các cơ quan thuế các cấp về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay tại Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Theo đó, nội dung công điện nêu rõ: Ngày 12/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Đưa thuế xăng dầu về 0% từ hôm nay 16/4. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội, Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biển Nghị quyết tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0% dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân 7.300 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt, nhằm hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh xã hội.