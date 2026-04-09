Vì sao Bộ Công Thương hay điều chỉnh giá xăng dầu lúc nửa đêm?

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: “Việc điều hành giá xăng dầu nửa đêm là bởi khi cập nhật giá cơ sở, Bộ sẽ tiến hành rà soát, làm nền tảng xác định xu hướng tăng hay giảm, từ đó điều hành hợp lý, gần với xu thế nhất. Việc điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm đa số là khi tăng, còn điều hành giá xăng dầu ban ngày đa số là khi giảm để ổn định thị trường, tránh xáo trộn, hạn chế đầu cơ, mua bán găm hàng”, ông Tân nói.

Thông tin thêm, đại diện Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc điều hành lúc nửa đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ bất thường chứ không liên tục, xuất phát từ bám sát nhu cầu thực tế Nghị quyết 36 của Chính phủ, sau đó Nghị quyết 55 của Chính phủ quy định: “Khi giá cơ sở biến động tăng trên 15%, biến động giảm 10%, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh”.

Vị này khẳng định việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá flat (giá cố định hoặc giá đồng loạt cho các loại xăng dầu) tại thị trường Singapore mới nhất, cập nhật giá cơ sở nhằm hạn chế tác động.

Nguồn cung xăng dầu đảm bảo đến tháng 5

Trả lời câu hỏi của báo chí về nguồn cung xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Bộ Công Thương nhận được báo cáo từ các doanh nghiệp đầu mối là các lô hàng vẫn triển khai trong kế hoạch, dù một số lô bị vận chuyển gián đoạn nhất định.

Trong tháng 3, doanh nghiệp xăng dầu đã tăng cường nhập khẩu khối lượng lớn trên 3 triệu m³, cùng với lượng tồn kho trong nước nên đảm bảo được nguồn cung trong tháng 4 đến tháng 5/2026.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc thuộc vào nguồn dầu tư Trung Đông như trước đây.

Đối với xăng dầu hàng không, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, giá nhiên liệu Jet A1 có chi phí khai thác tăng. Nhưng với chỉ đạo của Chính phủ, sự chủ động của doanh nghiệp, nhiên liệu cơ bản duy trì không để gián đoạn khai thác. Dù chịu áp dụng lớn nhưng giải pháp đồng bộ cung ứng xăng dầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.