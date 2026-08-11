Bác sĩ ‘xé quy trình’ cứu người đàn ông không giấy tờ, không người thân bên cạnh

(VTC News) -

Người đàn ông 30 tuổi nhập viện giữa đêm trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, sốc mất máu, suy hô hấp nặng, không có người thân đi cùng và chưa xác định được lai lịch. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình lập tức kích hoạt báo động đỏ, đưa bệnh nhân vào phòng mổ chỉ khoảng 20 phút sau khi tiếp nhận.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng diễn biến xấu từng phút. Mạch nhanh, huyết áp tụt, SpO2 giảm sâu, người bệnh hôn mê và có nhiều chấn thương nghiêm trọng.

“Các yếu tố đe dọa trực tiếp đến sự sống như đường thở, hô hấp và tuần hoàn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng“, TS.BS Vũ Hồng Tuân, phụ trách quản lý điều hành Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh cơ sở Ninh Bình, người trực tiếp phẫu thuật, nói.

Trong tình thế đó, ê-kíp không chờ người nhà đến làm thủ tục hay xác minh lai lịch. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu báo động đỏ, đồng thời triển khai xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

TS.BS Vũ Hồng Tuân, phụ trách quản lý điều hành Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh cơ sở Ninh Bình phẫu thuật cho người bệnh.

Chỉ trong khoảng 20-30 phút, các kết quả cần thiết được hoàn tất. Khi nhận thấy tri giác bệnh nhân tiếp tục xấu đi, các bác sĩ quyết định đưa thẳng người bệnh lên phòng mổ.

Mục tiêu trước mắt là kiểm soát nguồn chảy máu và duy trì hô hấp, tuần hoàn. Gần như toàn bộ tua trực được huy động. Các chuyên khoa Thần kinh, Tiêu hóa, Lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức cùng tham gia xử trí.

Trong phòng mổ, nhiều can thiệp được tiến hành gần như đồng thời. Các bác sĩ dẫn lưu màng phổi, mở bụng cấp cứu và cắt lách để kiểm soát tình trạng chảy máu. Ê-kíp gây mê hồi sức đặt đường truyền tĩnh mạch lớn, truyền máu và dịch với tốc độ cao, nhằm chống sốc và duy trì huyết áp.

Sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân tạm thời qua được cửa tử và được chuyển về Trung tâm Hồi sức ngoại khoa cơ sở Ninh Bình.

Hai tuần đầu là khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng. Người bệnh phải mở khí quản, thở máy liên tục, truyền máu và được theo dõi, hồi sức tích cực.

Khi tình trạng dần ổn định, các bác sĩ tiếp tục xử lý những tổn thương còn lại. Ê-kíp Chấn thương chỉnh hình phẫu thuật kết hợp xương các vị trí gãy ở cánh tay và cẳng chân, hoàn tất những can thiệp ngoại khoa cần thiết.

Gần ba tuần sau tai nạn, người đàn ông tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định. Những chi bị gãy đang hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Ngày 11/8, bác sĩ Tuân cho biết bệnh nhân hiện được chuyển về Trung tâm Tiêu hóa để tiếp tục điều trị và theo dõi. Nếu diễn biến thuận lợi, người bệnh có thể làm thủ tục xuất viện trong vài ngày tới.