Phấn đấu xuất xe cấp cứu trong 5 phút với ca bệnh nguy kịch

(VTC News) -

Theo Quyết định, Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026-2030. Đối tượng áp dụng là các đơn vị tham gia hệ thống cấp cứu ngoại viện từ Trung ương đến địa phương, gồm cả khu vực công lập và ngoài công lập, cùng các lực lượng liên quan đến tiếp nhận, điều phối, vận chuyển và xử trí cấp cứu ngoại viện.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân, tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu.

100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương.

Cùng với đó, 100% tỉnh, thành phố phải triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương trong các khâu tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh.

Một trong những mục tiêu quan trọng là triển khai Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027. Nền tảng này phải bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng.

Đề án cũng đặt mục tiêu tối thiểu 75% nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện. Ít nhất 3% dân số được phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Phấn đấu xuất xe cấp cứu trong 5 phút với ca nguy kịch

Về chất lượng dịch vụ, Quyết định 1515/QĐ-TTg đặt mục tiêu phấn đấu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch.

Đề án đồng thời phấn đấu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, điều phối cấp cứu kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn.

Phấn đấu xuất xe cấp cứu trong 5 phút với ca nguy kịch. (Ảnh minh họa)

Đối với hoạt động vận chuyển, mục tiêu đến năm 2030 là 95% số cuộc vận chuyển có kết nối và phối hợp trước khi chuyển đến cơ sở tiếp nhận điều trị; 95% số cuộc cấp cứu ngoại viện được vận hành an toàn và tuân thủ quy trình chuyên môn.

Để đáp ứng yêu cầu này, Đề án đặt mục tiêu đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện tối thiểu một xe cứu thương đạt chuẩn trên 100.000 dân.

Hướng tới một đầu mối điều phối thống nhất

Đề án yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng một đầu mối điều phối thống nhất, tập trung tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương điều phối, triển khai nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố; đồng thời phối hợp kết nối, liên thông dữ liệu và vận hành giữa nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 với Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc.

Đề án cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành và hoạt động cấp cứu ngoại viện trên cơ sở khai thác, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phát triển cấp cứu phù hợp từng địa bàn

Hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ được đầu tư theo hướng phù hợp với đặc điểm địa lý, dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Đề án yêu cầu triển khai các mô hình cấp cứu đặc thù như cấp cứu đường sông, ven biển, trên biển; tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cấp cứu đường không và các hình thức vận chuyển cấp cứu đặc thù khác.

Các địa phương được yêu cầu đầu tư, trang bị xe cứu thương đạt chuẩn và phương tiện cấp cứu chuyên dụng phù hợp với mục đích sử dụng, điều kiện thực tế trên địa bàn; từng bước bảo đảm số lượng xe cứu thương đạt chuẩn theo lộ trình của Đề án.

Thiết bị, phương tiện và thuốc cấp cứu cũng được định hướng chuẩn hóa theo danh mục và tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đề án còn đặt nhiệm vụ từng bước phát triển mạng lưới máy khử rung tim tự động tại cộng đồng; trang bị túi sơ cứu cho các trạm y tế cấp xã và những lực lượng thường xuyên tham gia hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Đào tạo cấp cứu cho nhân viên y tế và cộng đồng

Đề án yêu cầu xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; ban hành chương trình đào tạo cấp cứu viên ngoại viện, tổng đài viên cấp cứu ngoại viện và các chương trình cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo ngắn hạn về cấp cứu ngoại viện, sơ cứu và cấp cứu ban đầu cho cộng đồng.

Các lực lượng như nhân viên y tế, công an, quân đội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lái xe, giáo viên, tình nguyện viên và cộng đồng sẽ được tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu và phối hợp xử trí tình huống khẩn cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu lồng ghép nội dung đào tạo, thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu vào chương trình giáo dục tăng cường đối với học sinh từ cấp trung học cơ sở trở lên.

Theo phụ lục của Đề án, việc xây dựng chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho cộng đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027; việc nghiên cứu lồng ghép nội dung kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu vào chương trình giáo dục tăng cường dự kiến hoàn thành cũng trong tháng 6/2027.

Nền tảng quản lý cấp cứu hoàn thành trong năm 2026

Theo phụ lục kèm theo Quyết định, nhiệm vụ xây dựng Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc có thời hạn hoàn thành vào tháng 12/2026. Nền tảng này phải bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115.

Việc tổ chức mạng lưới cấp cứu ngoại viện tại các tỉnh, thành phố được triển khai trong giai đoạn 2027-2030. Các nhiệm vụ đầu tư, trang bị xe cứu thương đạt chuẩn, phương tiện cấp cứu chuyên dụng, phát triển các mô hình cấp cứu đặc thù và mạng lưới máy khử rung tim tự động tại cộng đồng cũng được thực hiện theo lộ trình 2027-2030.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc; xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy định và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoại viện.

Quyết định 1515/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành là 10/8/2026.