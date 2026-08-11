Giá vé máy bay dịp 2/9 cao gần gấp đôi, bất ngờ chặng tăng mạnh nhất

(VTC News) -

Theo khảo sát các trang bán vé trực tuyến và website của hãng bay sáng 11/8, giá vé máy bay 2/9 trên nhiều đường bay “vàng” đã tăng đáng kể so với ngày thường. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ này, giá vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ có mức tăng mạnh nhất và đang cao hơn so với chặng Hà Nội - TP.HCM.

Cụ thể, ở chặng Hà Nội - TP.HCM, giá vé khứ hồi (đi ngày 28/8 và về ngày 3/9) của Vietravel Airlines là 3,4 triệu đồng/vé; vé của Sun Phu Quoc Airways từ 3,552 triệu đồng; Vietnam Airlines có giá từ 4,1 triệu đồng và Vietjet Air có giá từ 3,7 triệu đồng/vé (tùy giờ bay).

Mức giá này đã tăng từ 1 - 1,7 triệu đồng so với bay thời điểm hiện tại và tăng khoảng 500.000 - 1,2 triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước.

Giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ 2/9 tăng vọt. (Ảnh chụp màn hình ngày 8/8).

Trong khi đó, giá vé chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng lại đang đắt hơn. Hiện giá vé cũng đi ngày 28/8 và quay về ngày 3/9 của Vietravel Airlines là từ 3,7 triệu đồng/vé; Sun Phu Quoc Airways là 4,1 triệu đồng/vé; Vietnam Airlines là 4,1 triệu đồng và Vietjet Air niêm yết từ 4,2 triệu đồng. Mức giá này đã tăng gần gấp đối so với thời điểm hiện tại và tăng gần 1,5 triệu đồng so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nhiều đại lý giải thích, nguyên nhân khiến giá vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng tăng mạnh do đây là điểm du lịch hấp dẫn và rất hút khách trong dịp hè, do đó nhu cầu mua vé tăng mạnh.

Đại diện truyền thông của Vietjet Air cũng cho biết, hệ thống bán vé trực tuyến sẽ tự động điều phối giá vé khi nhu cầu tăng cao. “Đà Nẵng là địa điểm du lịch biển, phù hợp với nhu cầu nghỉ hè nên lượng khách thường tăng cao vào dịp hè và những kỳ lễ gần hè, ví dụ như 30/4, 2/9. Bên cạnh đó, chặng Hà Nội - Đà Nẵng số lượng chuyến cũng không được điều chỉnh tăng, ngược lại chặng Hà Nội - TP.HCM được điều chỉnh tăng. Vì thế, khi cung thấp hơn cầu thì giá vé có thể sẽ cao hơn“, vị này nói.

Với đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé dịp 2/9 tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/vé khứ hồi so với ngày thường. Theo đó, trên hệ thống bán vé của Sun PhuQuoc Airways, mức giá thấp nhất cho vé khứ hồi chặng này là 4,5 triệu đồng/vé, giá của Vietjet Air là từ 3,7 triệu đồng/vé và của Vietnam Airlines là hơn 5,6 triệu đồng/vé. Mức này tương đương với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Không khan hiếm vé

Cũng theo khảo sát, số lượng vé máy bay dịp 2/9 mở bán đến sáng 11/8 vẫn còn nhiều ở tất cả các hãng, các chặng bay, giờ bay cũng như các dải vé từ hạng phổ thông đến hạng thương gia. Nguyên nhân là các hãng bay đã tập trung tăng chuyến cho dịp nghỉ được coi là cuối cùng của năm 2026.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay. Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

Hãng cũng chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8, ngay sau khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác trở lại. Đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Các hãng bay khác cũng có chiến lược tương tự, sau khi bổ sung nhiều máy bay.

Vé bay dịp nghỉ lễ 2/9 tuy đắt nhưng không khan hiếm. (Ảnh minh họa: VNA).

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè và kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, từ tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết: “Việc tăng tham số điều phối không đồng nghĩa các hãng tự động được khai thác thêm chuyến. Thay vào đó, phương án này tạo thêm quỹ giờ cất, hạ cánh để các hãng đăng ký, được phân bổ và tăng tần suất trên những đường bay có nhu cầu cao.

Trong bối cảnh giá vé trên nhiều đường bay tăng theo nhu cầu đặt chỗ trước kỳ nghỉ Quốc khánh, việc mở rộng quỹ giờ cất, hạ cánh được kỳ vọng tạo điều kiện để các hãng bổ sung chuyến và tăng số ghế cung ứng”.