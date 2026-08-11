Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 8/2026

(VTC News) -

VF 6 là mẫu SUV điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 5/1/2022 - 8/1/2022. Xe ra mắt khách hàng quê nhà vào ngày 29/9/2023.

VinFast VF 6 được định vị tại phân khúc xe gầm cao cỡ B, xe có 5 màu ngoại thất: trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue. Nội thất xe có 2 tùy chọn màu là nâu và đen.

Được tạo nên bởi 2 studio nổi tiếng thế giới là Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 mang vẻ đẹp của sự hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ, đậm khí động học với những đường nét cá tính độc đáo.

Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim, có thể phát sáng và bao trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha/cos, đèn sương mù được đặt thấp xuống dưới, tạo hình khối sắc nét.

Thân xe VF 6 xuất hiện nhiều đường nét bo tròn hơn là góc cạnh, tạo nên vẻ đẹp có phần “hiền lành”. Điểm nhấn ở đây là bộ la-zăng 5 chấu phối 2 tông màu trẻ trung, thể thao.

Đuôi xe VinFast VF 6 tiếp tục xuất hiện những điểm thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu như dải LED đỏ tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang hết 2 bên hông xe.

Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản, tiện dụng nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn tại khu vực táp-lô chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hướng hẳn về phía người lái. Phía dưới là các nút điều khiển chức năng.

Vô-lăng 3 chấu thiết kế dạng D-cut thể thao, được nhấn nhá bởi các chi tiết mạ bạc. Cần số dạng nút bấm. Xe không có đồng hồ tốc độ sau vô-lăng như hầu hết các mẫu xe trên thị trường.

VinFast trang bị cho VF 6 một mô-tơ điện ở trục trước. Bản Eco công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Eco và 381 km trên bản Plus. VF 6 là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion (Trung Quốc).

VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2); Kiểm soát đi giữa làn; Giám sát hành trình thích ứng; Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp;...

Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 8/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) VinFast VF 6 Eco 646 VinFast VF 6 Plus 699

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.