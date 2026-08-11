NOMA và chiến lược đưa thương hiệu chăm sóc xe quốc tế vào Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường chăm sóc xe Việt Nam giàu tiềm năng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường phương tiện cá nhân. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, các thành viên VAMA bán ra 375.736 xe trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm trước. Ở nhóm xe máy, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam ghi nhận tổng doanh số năm 2025 đạt hơn 2,6 triệu xe.

Bên cạnh doanh số bán mới, lượng phương tiện đang lưu hành cũng tạo dư địa cho ngành dịch vụ và sản phẩm hậu mãi. Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam được truyền thông dẫn lại, đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 6,8 triệu ô tô đăng ký, trong đó khoảng 3,45 triệu xe từ 9 chỗ trở xuống.

Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, thói quen chăm sóc xe ngày càng phổ biến và nhu cầu tiết kiệm chi phí đang mở ra cơ hội cho các thương hiệu chăm sóc xe chuyên nghiệp. Người dùng không chỉ quan tâm đến rửa xe hay bảo dưỡng định kỳ tại gara, mà còn muốn chủ động xử lý các vấn đề thường gặp như kính bị ố, đèn pha mờ, nội thất bẩn, nhựa bạc màu, phanh kêu hoặc kim phun bẩn.

Hệ sinh thái Noma Giải pháp chăm xe toàn diện.

Chiến lược thương hiệu của NOMA

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 12/2025, NOMA lựa chọn định vị theo hướng DIY Premium: sản phẩm đủ chuyên biệt để xử lý từng vấn đề cụ thể trên xe nhưng vẫn dễ tiếp cận để chủ xe có thể tự thực hiện tại nhà.

NOMA thuộc sở hữu NOMA Technologies LLC (USA), định hướng chuẩn quốc tế từ nền tảng. Điểm nhấn trong chiến lược của NOMA là sự minh bạch: sản xuất theo tiêu chuẩn OEM quốc tế, công bố xuất xứ đầy đủ và cam kết chính hãng qua đơn vị vận hành NOMA Việt Nam.

NOMA theo đuổi tinh thần “Premium đại chúng - chuẩn detailing Mỹ với giá chủ xe Việt dùng được thường xuyên”. Thay vì chỉ giới thiệu một vài sản phẩm đơn lẻ, thương hiệu xây dựng danh mục theo hệ sinh thái với 25 SKU, được sắp xếp theo 5 nhóm giải pháp: Làm sạch - Xử lý - Phục hồi - Bảo vệ - Bảo dưỡng, giúp người dùng chủ động chăm sóc xe từ trong ra ngoài ngay tại nhà.

NOMA phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo chuẩn 5 bước detailing Mỹ.

Minh bạch là nền tảng xây dựng niềm tin

Một trong những thách thức của thị trường chăm sóc xe là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm trôi nổi, thiếu thông tin rõ ràng về nguồn gốc, thành phần hoặc hướng dẫn sử dụng. Với nhóm sản phẩm hóa chất, yếu tố minh bạch càng quan trọng vì người dùng cần biết sản phẩm phù hợp với bề mặt nào, dùng ra sao và cần lưu ý điều gì khi thao tác.

NOMA Việt Nam cho biết, thương hiệu đặt trọng tâm vào việc công bố thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và hồ sơ an toàn hóa chất theo tài liệu từ nhà sản xuất. Đây là cách thương hiệu xây dựng niềm tin trong bối cảnh người dùng ngày càng cẩn trọng hơn trước khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc xe.

Định hướng phát triển của Noma tại thị trường Việt Nam

Với mô hình vận hành kiểm soát toàn chuỗi, từ NOMA Technologies LLC (USA) đến đơn vị đại diện thương hiệu tại Việt Nam, NOMA hướng tới xây dựng vị thế bền vững tại thị trường Việt Nam và mở rộng khu vực trong dài hạn.

Trong giai đoạn đầu, thương hiệu tập trung vào phân phối đa kênh, kết hợp website, thương mại điện tử, TikTok Shop, Facebook, Zalo OA và hơn 1000+ hệ thống đối tác. Tệp khách hàng trọng tâm là chủ xe cá nhân tại đô thị, tài xế dịch vụ và các gia đình có nhu cầu giữ xe sạch, an toàn, chỉn chu trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Các kênh bán hàng chính hãng của NOMA.