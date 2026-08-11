Ảnh hiếm thời trẻ của Quyền Linh: Vẻ ngoài phong trần khiến nhiều người bất ngờ
Hình ảnh Quyền Linh từng xuất hiện trên trang bìa một ấn phẩm điện ảnh cách đây hơn 30 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước diện mạo phong trần của nam nghệ sỹ.
Ngắm các 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 từng khiến bao người mê mẩn
Mỗi người mỗi vẻ, Diễm Hương, Việt Trinh, Hiền Mai, Y Phụng, Diễm My, Thu Hà đều có nhan sắc nổi bật, được gọi là những nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90 thế kỷ trước.
Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại
Theo chồng định cư ở Mỹ, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời luôn duy trì nếp sống Việt trong mọi khía cạnh, từ bữa ăn, trang trí nhà cửa đến các hoạt động khác.
Cuộc sống viên mãn bên chồng Tây của 'nữ hoàng nhạc dance' tuổi 49
Ở tuổi xấp xỉ 50, ca sỹ Thu Minh không còn đi diễn quá nhiều mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Singapore.
Australia bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tại lễ đón trọng thể diễn ra ở Phủ Toàn quyền, 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước Australia.
NOMA và chiến lược đưa thương hiệu chăm sóc xe quốc tế vào Việt Nam
Thị trường chăm sóc xe Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những thị trường chiến lược mà NOMA từ Mỹ lựa chọn để phát triển.
Mỹ bán phế liệu 2 tàu chở dầu bị tịch thu sau vụ đột kích Venezuela
Chính phủ Mỹ quyết định bán phế liệu 2 tàu chở dầu bị trừng phạt, vốn bị tịch thu vài ngày sau cuộc đột kích của Washington vào Venezuela.
Dòng người thật bảo chứng cho giá trị lâu dài của Vinhomes Global Gate Hạ Long
Sau những nhịp lên xuống của thị trường, người mua nhà ngày càng quan tâm đến những bất động sản có giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền cùng tiềm năng tăng giá.
Nuốt miếng cơm to để chữa hóc xương cá, người đàn ông thủng thực quản
Anh P.V.T., 35 tuổi, cố nuốt miếng cơm lớn để đẩy xương cá ngạnh xuống dạ dày, nhưng dị vật lại xuyên thực quản, găm sâu vùng cổ.
Toàn quyền Australia chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng 11/8 (giờ địa phương), Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia.
Quảng Trị lại mưa lớn, nhiều xã miền núi ngập, sạt lở cục bộ
Mưa lớn kèm theo dông từ đêm 10/8 đến sáng 11/8 gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương ở nhiều xã miền núi của tỉnh Quảng Trị.
Đang họp ở công trình, kỹ sư nhận tin trúng 100 triệu đồng nhờ uống Number 1
Cuộc gọi từ Ban tổ chức chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” thông báo anh Đỗ Cao Thức là khách hàng thứ hai trúng Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.
VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
VinSpace vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ), đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện.
VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số
VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số.
Ngành chế biến đang 'khát' kỹ sư: Cơ hội cho sinh viên Công nghệ Thực phẩm
Từ kiểm định đến R&D, ngành thực phẩm vận hành liên tục nhưng thiếu kỹ sư giỏi, mở ra cơ hội việc làm và đãi ngộ tốt cho sinh viên Công nghệ Thực phẩm năm 2026.
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương công bố điểm trúng tuyển năm 2026
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương công bố điểm chuẩn năm 2026 từ 19 đến 24,7 điểm, trong đó ngành Quản lý văn hóa dẫn đầu với 24,7 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2026 cao nhất 27,39 điểm
Năm nay, trường ghi nhận điểm tăng mạnh ở các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật vốn là thế mạnh của Đại học.
Phát hiện nhiều ảnh chân dung cùng di vật trong mộ liệt sĩ vô danh ở Lâm Đồng
Trong lúc khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví chứa ảnh chân dung trong phần mộ liệt sĩ vô danh.
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