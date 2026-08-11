Mỹ bán phế liệu 2 tàu chở dầu bị tịch thu sau vụ đột kích Venezuela

(VTC News) -

Theo báo cáo của Tạp chí hàng hải Lloyd’s List (Vương quốc Anh), công ty Global Marketing Systems (GMS) có trụ sở tại Dubai đã thu mua 2 tàu chở dầu bị Mỹ tịch thu sau vụ đột kích Venezuela với mức giá không được tiết lộ. Những tàu chở dầu này sẽ được tháo dỡ tại bãi phế liệu ở Ấn Độ.

“Chính phủ Mỹ bán chúng cho chúng tôi và có lệnh của tòa án cho phép việc mua bán, nhưng vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt là việc chúng tôi không chắc chắn ai là chủ sở hữu trước đây của chúng”, Giám đốc điều hành GMS Anil Sharma thông tin.

Tàu chở dầu ​​Era, trước đây hoạt động với tên gọi Marinera và Bella 1. (Ảnh: Reuters)

Thương vụ bao gồm việc mua lại tàu ​​Era, trước đây hoạt động với tên gọi Marinera và Bella 1 cùng tàu Lileo, trước đây hoạt động với tên gọi Galileo và Veronica.

Tháng 1/2026, quân đội Mỹ thông báo bắt tàu dầu Era ở ngoài khơi Iceland, kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài hơn 2 tuần xuyên qua Đại Tây Dương. Vụ bắt giữ được tiến hành với sự hỗ trợ của không quân và hải quân Anh, trong đó London điều động tàu tiếp liệu hiện đại RFA Tideforce.

Phương tiện này bị nghi là một phần trong “đội tàu bóng tối” được Nga, Iran và Venezuela sử dụng để lách lệnh trừng phạt từ phương Tây. Đội tàu này được cho là vận chuyển dầu thô giá rẻ và nhiều loại hàng hóa khác đi khắp thế giới trong những năm qua.

Thời điểm đó, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho rằng vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga được thực hiện theo “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào tàu bị trừng phạt, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực Tây bán cầu”.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Era, Mỹ tiếp tục tuyên bố bắt giữ thêm tàu khác ở biển Caribe, hiện được biết đến với tên gọi Lileo. Tàu chở dầu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Bộ Giao thông Nga từng lên án hành động của Mỹ là điều vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.