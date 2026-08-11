Người dùng trẻ nói về VinFast Kinet: Ngoại hình thể thao, vặn ga thấy 'đã'

(VTC News) -

Trải nghiệm thể thao từ thị giác tới xúc giác

Thị trường xe máy điện Việt Nam vốn phong phú các dòng xe nhỏ gọn cho học sinh, điệu đà cho phái đẹp hay thanh lịch phục vụ số đông. Tuy nhiên, phân khúc xe điện mang ngôn ngữ thể thao, nam tính lại chưa nhiều lựa chọn. VinFast Kinet ra đời giúp khỏa lấp khoảng trống này, đặc biệt với giới trẻ di chuyển cường độ cao trong đô thị.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, một kiến trúc sư trẻ tại Hà Nội, thuộc nhóm người dùng như vậy. Theo anh, ấn tượng thị giác trên Kinet được tạo nên từ dải LED định vị ban ngày dạng mí mắt, cặp đèn LED Projector cùng những mảng thân xe được tạo hình dứt khoát. Cách phối hợp các chi tiết giúp mẫu xe có diện mạo nổi bật, dễ nhận diện khi xuất hiện trên đường.

Ở góc nhìn tổng thể, reviewer Phạm Trung Hiếu (kênh Vật Vờ Studio) cho rằng Kinet thể hiện rõ chất thể thao qua cách tạo hình. “VinFast đã làm ra một chiếc xe đúng nghĩa thể thao hơn, có nhiều đường nét góc cạnh hơn, gân guốc hơn, thậm chí là có những chi tiết như ‘mang cá’ tạo cảm giác khí động học hơn”, anh nói.

Ngoại hình khỏe khoắn được nối tiếp bằng khả năng vận hành tương xứng. Kinet sử dụng động cơ Inhub có công suất định danh 3.000W, công suất tối đa 5.200W, cho khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong chưa đầy 6 giây và đạt vận tốc tối đa 90 km/h.

Những thông số này mang lại khả năng bứt tốc nhanh khi đi phố, đồng thời đáp ứng tốt các tình huống cần tăng tốc hoặc di chuyển trên những tuyến đường thoáng.

Khả năng vận hành cũng được hỗ trợ bởi bộ vành 14 inch, lốp sau bản rộng kích thước 120/70-14 cùng hệ thống giảm xóc sau có giảm chấn thuỷ lực. Chiều cao yên 785mm và khoảng sáng gầm 160mm giúp người lái duy trì tư thế ngồi thoải mái, trong khi hệ thống treo góp phần hạn chế dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc, ổ gà.

Sau khi trực tiếp thử xe ở tốc độ cao và kiểm chứng độ chắc chắn của khung gầm, anh Lê Tùng Anh (kênh Trắng Auto) đánh giá cao sự ổn định và thoải mái khi vận hành của Kinet. “Chiếc xe hoàn toàn đáp ứng được việc chạy ở tốc độ cao. Khả năng vận hành rất thoải mái”, anh khẳng định.

Trong điều kiện phố đông, reviewer kênh The Wheel lại ấn tượng với cách Kinet phản hồi tay ga. Theo anh, xe hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự năng động nhưng không vì thế mà khó kiểm soát. “Chiếc xe này sẽ phù hợp cho phái mạnh, đem tới cảm giác lái vui vẻ, bớt nhàm chán. Tay ga rất mềm, mịn, tăng tốc liền lạc”, anh nhận xét.

Chạy cả ngày vẫn tiện, chi phí nhẹ nhàng

Với những người có lịch trình di chuyển dày đặc, Kinet được trang bị nhiều tiện ích hướng tới việc giúp mỗi hành trình trở nên chủ động hơn. Khoang chứa đồ 22 lít đủ để người dùng mang theo mũ bảo hiểm, máy tính bảng, áo mưa cùng những vật dụng cần thiết cho một ngày làm việc.

Khả năng di chuyển cũng là điểm đáng chú ý. Hai pin LFP có tổng dung lượng 3 kWh cho phép Kinet đi tới 145km sau mỗi lần sạc đầy. Khi cần tiếp tục hành trình, người dùng có thể nhanh chóng thay pin tại hệ thống tủ đổi pin V-Green thay vì phải chờ sạc.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, reviewer Phan Khánh đặc biệt đánh giá cao sự nhanh gọn của hình thức này. “Trạm đổi pin của VinFast rất tiện, nhanh hơn việc chúng ta đổ xăng khá nhiều. Chỉ cần quét mã, chọn pin đã đầy để thay thế, rất nhanh chóng”, anh khẳng định.

Bên cạnh đó, Kinet còn ghi điểm nhờ hàng loạt công nghệ hiện đại. Màn hình TFT kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh để thông báo cuộc gọi trực tiếp, giúp người lái không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Ứng dụng VinFast hỗ trợ định vị GPS, tìm xe và quản lý toàn diện, giúp chủ xe luôn chủ động trong mọi hành trình. Tiện ích này đặc biệt hữu ích khi gửi xe tại hầm chung cư hay bãi xe rộng lớn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm.

Đáng chú ý, Kinet còn giúp bài toán sử dụng hàng ngày trở nên “nhẹ” hơn về chi phí. Xe có giá 40 triệu đồng với phương án thuê pin và 49,9 triệu đồng khi mua kèm hai pin, mang đến cho khách hàng hai lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Khách hàng còn được hỗ trợ tương đương 2% giá xe cho lệ phí trước bạ, miễn phí một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng - quyền lợi có thể quy đổi thành tiền mặt và nhận thêm ưu đãi tới 2 triệu đồng nếu đang sở hữu xe máy điện hoặc ô tô VinFast. Khi cộng gộp đầy đủ các quyền lợi, chi phí sở hữu Kinet chỉ còn từ 33,6 triệu đồng.

Đi kèm giá bán dễ chịu là chuỗi chính sách ưu đãi tối ưu chi phí sử dụng hằng ngày. Chủ xe máy điện đổi pin VinFast được miễn phí tối đa 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028, đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 31/5/2027. Với người thường xuyên sử dụng xe, những quyền lợi này giúp giảm đáng kể khoản chi cho năng lượng hằng tháng.