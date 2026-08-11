Dòng người thật bảo chứng cho giá trị lâu dài của Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, quần thể cao tầng The Sunrise Bay thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ sở hữu vị trí tâm điểm hội tụ của dòng người học tập, làm việc, vui chơi và lưu trú suốt quanh năm.

Cộng đồng tinh hoa hội tụ tại quần thể cao tầng chuẩn Diamond đầu tiên tại Hạ Long

Nhìn vào thực tế thị trường, giá trị của một căn hộ trước hết được quyết định bởi câu hỏi: Ai sẽ sống ở đây mỗi ngày?

Tại Quảng Ninh, ngày càng nhiều gia đình có nhu cầu nâng cấp nơi ở để con trẻ được phát triển trong môi trường an toàn, cha mẹ tiếp cận dịch vụ thuận tiện và mọi thành viên có thêm thời gian dành cho nhau. Với họ, giá trị của căn hộ nằm trong những điều cụ thể: đường đi thuận tiện, trường học gần, cảnh quan đẹp, an ninh tốt và dịch vụ ổn định.

Bên cạnh đó, chỉ vài năm nữa, khi hệ thống trường đại học, trung tâm nghiên cứu, văn phòng, tổ hợp thương mại, khách sạn và giải trí tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đi vào hoạt động, sẽ có thêm hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên, chuyên gia và nhân sự dịch vụ đổ về đây làm việc và sinh sống lâu dài.

Mỗi nhóm mang theo một nhu cầu ở khác nhau, nhưng cùng cần một nơi an cư kết nối thuận tiện với công việc và tiện ích sống.

Cư dân địa phương, chuyên gia, giảng viên và nhân sự dịch vụ tạo nhiều lớp nhu cầu sống quanh The Sunrise Bay.

Tọa lạc tại cửa ngõ của siêu đô thị, quần thể 5 tòa căn hộ The Sunrise Bay theo tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất chính là lời giải hoàn hảo cho những nhu cầu sống khắt khe đó.

The Sunrise Bay mang đến 3 dòng căn hộ, gồm studio, 1PN+1 và 2PN đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Studio gọn gàng cho người trẻ hoặc chuyên gia sống độc lập. Căn 1PN+1 có thêm khoảng linh hoạt để làm việc tại nhà, đọc sách hoặc đón khách. Căn 2PN phù hợp với gia đình trẻ, cha mẹ muốn sống gần con hay chủ nhân cần sự riêng tư.

Sự đa dạng về loại hình sản phẩm giúp The Sunrise Bay có thể đồng hành cùng khách hàng qua nhiều giai đoạn. Đó có thể là ngôi nhà đầu tiên của người trẻ, nơi cha mẹ chuẩn bị cho con khi vào đại học, chốn nghỉ cuối tuần của gia đình hoặc không gian lưu trú dài hạn dành cho chuyên gia.

Tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất của Vinhomes, tầm nhìn hướng vịnh, sân golf và công viên tri thức toàn cầu cùng hệ tiện ích riêng tạo nên trải nghiệm sống cao cấp. An ninh đa lớp, kiểm soát ra vào, ứng dụng cư dân và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp giúp chủ nhân an tâm hơn, kể cả khi thường xuyên đi công tác hoặc không có mặt tại căn hộ.

Studio, 1PN+1 và 2PN mang đến lựa chọn phù hợp với nhiều nhu cầu và chặng sống.

Dòng khách bất tận - bảo chứng dòng tiền và tiềm năng tăng giá trị tài sản

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư thuần túy, The Sunrise Bay còn sở hữu sức hút mạnh mẽ với dòng khách thuê và lưu trú. Lợi thế đến từ vị trí cửa ngõ giao thương đắt giá, kế cận ga Hạ Long của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo mô hình TOD.

Sức sống của 5 tòa tháp chuẩn Diamond được nuôi dưỡng bởi nhiều lớp động lực hiện hữu xung quanh. Về nhu cầu ở và thuê dài hạn, hơn 75.500 sinh viên và giảng viên tại Làng Đại học cùng hàng nghìn nhân sự làm việc tại tổ hợp văn phòng gần 2 triệu m² sàn, tạo thành một lượng cầu thuê ở ổn định quanh năm.

Về nhu cầu lưu trú ngắn hạn, du khách, golfer, dòng khách MICE thường xuyên quy tụ về Trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế, Wonder Theatre, công viên giải trí VinWonders rộng 81 ha, Bến du thuyền Global Marina và chuỗi trung tâm thương mại Vincom Mega Mall kết nối trực tiếp với nhà ga depot Hạ Long sẽ đảm bảo tỷ lệ lấp đầy liên tục.

Hạ tầng, giáo dục, việc làm, thương mại và du lịch tạo nhu cầu an cư, lưu trú cho 5 tòa Diamond.

Với người mua để ở, lợi ích thể hiện ngay trong quãng đường di chuyển ngắn hơn và chất lượng sống tốt hơn và dịch vụ đủ đầy hơn hiện diện trước hiên nhà.

Với nhà đầu tư dài hạn, sự hiện diện của dòng người thật, đến học tập, làm việc, mua sắm và giải trí mỗi ngày, chính là bảo chứng vững chắc nhất cho tính thanh khoản, tỷ lệ lấp đầy cho thuê và tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

The Sunrise Bay không xây dựng giá trị dựa trên những kỳ vọng ngắn hạn. Nền tảng vững chắc của 5 tòa tháp Diamond nằm ở chính cộng đồng cư dân thực sự sẽ đến đây an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống. Khi những ô cửa sáng đèn ngày một nhiều hơn, đó cũng là lúc giá trị bất động sản tại The Sunrise Bay bứt phá bền vững theo năm tháng.