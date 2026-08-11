Kiệt sức sau giờ làm, người trẻ vẫn thức đến 3h sáng để hóng drama

(VTC News) -

22h30, Tuấn, 27 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội, nằm vật xuống giường sau gần 10 tiếng làm việc. Laptop vừa đóng, điện thoại đã sáng liên tục với thông báo về một vụ “phốt” đang gây xôn xao mạng xã hội.

Tuấn biết mình mệt. Mắt cay, đầu đau, sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi làm. Nhưng anh vẫn mở từng bài đăng, đọc bình luận, xem video phân tích rồi lần sang các hội nhóm để tìm “tình tiết mới”. “Biết là chẳng liên quan đến mình nhưng cứ thấy người ta bàn tán là không nhịn được“, Tuấn nói.

Gần 1h, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Anh đặt điện thoại xuống nhưng chỉ vài phút sau lại cầm lên vì sợ bỏ lỡ diễn biến mới. Những ngày tiếp theo, vòng lặp ấy tiếp tục. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thời gian đáng lẽ dành cho nghỉ ngơi của Tuấn lại bị lấp bằng những cuộc tranh cãi của những người xa lạ.

Tuấn không phải trường hợp cá biệt. Trong những cuộc trò chuyện của người trẻ, một người bị “bóc phốt”, nghệ sĩ vướng ồn ào hay một đoạn video gây tranh cãi có thể trở thành đề tài kéo dài hàng giờ. Có người nói không còn đủ sức đọc sách, tập thể dục hay gặp bạn bè nhưng vẫn có thể thức đến 2-3h sáng chỉ để “hóng cho biết”.

Điều đáng nói là sau những giờ lướt mạng ấy, họ không thực sự thấy thư giãn. Cảm giác còn lại thường là mệt mỏi, trống rỗng, nhưng hôm sau lại tiếp tục tìm một câu chuyện khác.

Nhiều người trẻ kiệt sức sau ngày dài làm việc nhưng vẫn thức đến 2-3h sáng để hóng drama. (Ảnh: Như Loan)

Không còn sức cho đời thật nhưng vẫn đủ sức hóng drama

7h15, Lan, 25 tuổi, tắt chuông báo thức lần thứ tư. Cô ngủ chưa đến 6 tiếng nhưng vẫn thấy người nặng trĩu. Việc đầu tiên sau khi mở mắt không phải bước xuống giường mà là kiểm tra điện thoại.

Một đêm, hàng trăm thông báo xuất hiện. Người nổi tiếng bị tố, một cặp đôi chia tay, một đoạn livestream gây tranh cãi. Lan lướt qua, bình luận vài câu rồi vội vàng đi làm.

Cô thừa nhận mình thường xuyên rơi vào trạng thái “không còn sức để làm gì”, nhưng rất khó đặt điện thoại xuống. “Có hôm tan làm chỉ muốn nằm im. Không muốn nói chuyện với ai, không muốn đi đâu. Nhưng nếu có drama mới thì vẫn vào xem“, Lan kể.

Cuộc sống của cô dần thu hẹp trong ba thứ: công việc, điện thoại và những cuộc tranh luận chẳng liên quan đến mình. Cuối tuần, thay vì gặp bạn bè, Lan nằm trên giường xem video ngắn. Có tối cô dành hàng giờ đọc bình luận của người xa lạ, tranh luận về một câu chuyện mà ngày hôm sau có thể chẳng còn ai nhắc đến.

Điều khiến Lan lo nhất không phải mình biết quá nhiều chuyện trên mạng, mà là cảm giác ngày càng thiếu năng lượng cho những chuyện thật.

Bạn bè rủ đi chơi, cô ngại. Gia đình gọi điện, cô không muốn nghe. Cuốn sách đọc dở nằm trên bàn nhiều tháng vẫn chưa được mở lại.

Lan nhận ra mình đang rất mệt nhưng không biết bắt đầu nghỉ ngơi từ đâu. Trong khi đời sống thật ngày càng cạn năng lượng, màn hình điện thoại vẫn liên tục xuất hiện những câu chuyện mới. Người trẻ tiếp tục nhìn vào, bình luận, phán xét, tranh luận rồi đôi khi quên mất mình đang cần một khoảng nghỉ.

Vì sao càng mệt càng muốn “hóng”?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc nhiều người thích theo dõi drama trên mạng xã hội có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đời sống cộng đồng, người Việt vốn có thói quen quan tâm, chia sẻ và bàn luận về câu chuyện của người khác. Những chuyện càng nhiều mâu thuẫn, bất ngờ hoặc scandal càng dễ thu hút sự chú ý.

Với người đang chịu áp lực công việc, học tập, drama đôi khi được xem như một hình thức giải trí nhanh. Họ không cần chuẩn bị, không cần đi đâu, chỉ cần mở điện thoại là có thể bước vào một câu chuyện mới.

Những màn tranh cãi, bóc phốt hay mâu thuẫn trên mạng tạo cảm giác tò mò và kích thích. Người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, ai đúng, ai sai, còn tình tiết nào chưa được tiết lộ.

Mạng xã hội lại liên tục đưa những nội dung tương tự đến trước mắt người dùng. Một video được xem, một bình luận được đọc hay một bài đăng được tương tác có thể kéo theo hàng loạt nội dung liên quan.

Cứ thế, người dùng từ xem một câu chuyện chuyển sang câu chuyện khác lúc nào không hay.

Theo bác sĩ Hoàng, nếu kéo dài, việc liên tục tìm kiếm, theo dõi và bình luận drama có thể trở thành thói quen khó kiểm soát. Đặc biệt, khi đời sống ngoài màn hình thiếu những hoạt động giải trí, thể thao, giao tiếp hoặc trải nghiệm mới, mạng xã hội càng dễ trở thành nơi lấp khoảng trống cảm xúc.

Hóng chuyện người khác, tâm trạng của mình cũng bị kéo theo

Theo bác sĩ Hoàng, vấn đề không chỉ nằm ở số giờ một người dành cho mạng xã hội. Điều đáng lưu ý hơn là loại thông tin họ tiếp nhận mỗi ngày.

Những nội dung đầy tranh cãi, công kích, bóc phốt và chỉ trích có thể khiến người xem liên tục ở trong trạng thái căng thẳng. Dù không phải nhân vật trong câu chuyện, họ vẫn có thể bị cuốn theo cảm xúc tức giận, thất vọng hoặc phẫn nộ của cộng đồng.

Tiếp xúc quá nhiều với những câu chuyện tiêu cực cũng có thể khiến cách nhìn về cuộc sống trở nên bi quan hơn. Khi ngày nào cũng nhìn thấy scandal, lừa dối hay mâu thuẫn, một số người dễ có cảm giác rằng các mối quan hệ xung quanh đều thiếu tin tưởng.

Không chỉ tâm trạng, khả năng tập trung cũng có thể bị ảnh hưởng khi một người quen với việc tiếp nhận thông tin ngắn, nhanh và liên tục. Những công việc cần đọc sâu, suy nghĩ lâu hoặc kiên nhẫn xử lý vấn đề có thể trở nên khó chịu.

Người dùng cũng dễ phản ứng theo cảm xúc trước khi kiểm chứng thông tin. Một câu chuyện chưa rõ đúng sai vẫn có thể kéo hàng nghìn người vào bình luận, phán xét.

Bác sĩ Dũng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần, nguyên nhân từ thói quen thức đêm, sinh hoạt không khoa học. (Ảnh: Như Loan)

Đêm thức cùng drama, sáng dậy trong trạng thái rệu rã

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội), điều đáng lo ở thói quen “hóng drama” là nhiều người kéo dài việc sử dụng điện thoại đến tận đêm.

Khi liên tục nhìn màn hình và thức khuya để chờ diễn biến mới, thời gian ngủ bị rút ngắn. Hậu quả dễ thấy là sáng hôm sau cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, đầu óc kém tỉnh táo, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc cũng giảm.

Nếu thời gian dành cho điện thoại chiếm phần lớn thời gian rảnh, người dùng đồng thời giảm cơ hội vận động, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Lối sống này kéo dài có thể ảnh hưởng đến cân nặng và chuyển hóa.

Bác sĩ Dũng cho rằng xem drama để giải trí không phải vấn đề nếu được kiểm soát. Điều cần tránh là khi một người bắt đầu thức khuya, bỏ bê công việc, học tập, các mối quan hệ hoặc cảm thấy không thể dừng việc kiểm tra điện thoại.

Thay vì cố “cai” mạng xã hội trong một ngày, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt giới hạn thời gian sử dụng, đặc biệt vào buổi tối. Điện thoại nên được đặt xa giường trước khi ngủ; thời gian rảnh có thể thay bằng đi bộ, tập thể dục, đọc sách hoặc trò chuyện trực tiếp.

Khi tình trạng mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt và sức khỏe, người bệnh nên tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia để được đánh giá.

Bởi sau cùng, điều đáng tiếc không phải là một người bỏ lỡ một drama trên mạng. Mà là họ đã thức thêm vài tiếng để biết chuyện của người khác, trong khi ngày hôm sau lại không còn đủ sức sống cho chính cuộc đời mình.