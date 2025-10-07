Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống cô gái bị xe container tông nguy kịch

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân là N.T.H (24 tuổi, ngụ TP.HCM) bị xe container tông đêm 13/9. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương ngực kín, dập phổi phải, vỡ bàng quang và buồng trứng phải, gây xuất huyết ổ bụng, gãy gai ngang đốt sống và gãy phức tạp khung chậu kiểu “gió thổi”.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng - Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Đây là trường hợp chấn thương phức tạp, người bệnh có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng liên chuyên khoa nỗ lực cứu chữa bệnh nhân”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật, cứu sống cô gái trẻ bị xe container tông nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật liên chuyên khoa được triển khai khẩn cấp. Các bác sĩ đã thực hiện cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy, ngăn ngừa tổn thương nội tạng, đồng thời khâu bàng quang, bảo vệ hệ tiết niệu và khâu buồng trứng phải.

Sau nhiều giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê-kíp phẫu thuật đã ngăn chặn được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công và giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Trải qua 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân được tháo cố định ngoài và phẫu thuật lần hai để nắn chỉnh lại các di lệch kết hợp xương bằng nẹp vít bên trong, giúp cố định vững chắc khung chậu. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và xuất viện về nhà.

“Bệnh nhân bị gãy khung chậu kiểu ‘gió thổi’ – một dạng gãy rất phức tạp, chiếm khoảng 6% các trường hợp gãy khung chậu. Đây là loại gãy do chấn thương năng lượng cao, kết hợp giữa lực nén trước–sau và lực tác động bên, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh đặc trưng như ‘bị gió thổi’.

Thường tổn thương còn đi kèm gãy xương cùng và tổn thương khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu, gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí đúng cách", BS.CKI Trần Quang Khanh, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 thông tin thêm.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca hiếm hoi bệnh nhân bị đa chấn thương kết hợp nặng được cứu sống và phục hồi tốt, nhờ kích hoạt kịp thời hệ thống “báo động đỏ liên chuyên khoa”.