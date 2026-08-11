Subaru Outback 2026 gây chú ý với thiết kế vuông vức, động cơ Boxer 2.5L

Subaru Outback 2026 thay đổi toàn diện thiết kế và không gian nội thất

Tại GIIAS 2026, Subaru Indonesia đã chính thức giới thiệu Outback thế hệ thứ bảy, đánh dấu màn “lột xác” toàn diện của mẫu wagon gầm cao nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá bán khởi điểm 599,5 triệu Rupiah Indonesia, tương đương khoảng 234.000 RM (hoặc gần 1,49 tỷ đồng).

So với thế hệ trước, Subaru Outback 2026 mang diện mạo mạnh mẽ và vuông vức hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thiết kế mới kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cản trước hầm hố hơn. Các chi tiết ốp nhựa quanh thân xe cũng được mở rộng nhằm tăng vẻ khỏe khoắn, trong khi cụm đèn hậu được thiết kế lại theo phong cách hiện đại.

Khoang nội thất được nâng cấp đáng kể với màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đa thông tin. Xe còn được trang bị sạc điện thoại không dây, nhiều cổng sạc USB-C, ghế bọc da cao cấp và hàng loạt tiện nghi hướng đến gia đình thường xuyên di chuyển đường dài.

Nhờ thiết kế thân xe mới, không gian dành cho hành khách và khoang hành lý đều được cải thiện, giúp Outback tiếp tục phát huy lợi thế về tính thực dụng trong phân khúc wagon gầm cao.

Động cơ Boxer 2.5L kết hợp hệ dẫn động Symmetrical AWD

Tại Indonesia, Subaru Outback 2026 sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, sản sinh công suất khoảng 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD - công nghệ đã trở thành dấu ấn của thương hiệu Subaru.

Xe được trang bị hệ thống X-Mode hỗ trợ vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau, giúp tăng khả năng bám đường khi di chuyển trên đường trơn trượt hoặc địa hình khó.

Trang bị an toàn EyeSight hiện đại

Outback thế hệ mới sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight thế hệ mới với nhiều tính năng an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ căn giữa làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp và camera quan sát 360 độ.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước sau cùng hệ thống camera toàn cảnh giúp việc di chuyển trong đô thị thuận tiện hơn.

Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, Outback thế hệ mới tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những mẫu xe đa dụng có khả năng chinh phục nhiều loại địa hình nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi cho gia đình.