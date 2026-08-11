Australia bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(VTC News) -

Theo VOV, sáng 11/8 (giờ địa phương), Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia. Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền ở Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Khi Toàn quyền Australia Sam Mostyn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự cũng là lúc 21 loạt đại bác vang rền chào mừng.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khẩu lệnh chào mừng của Đội trưởng Đội Danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên. Đội trưởng Đội Danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự và Đội quân nhạc. Sau đó, Toàn quyền Australia và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các hoạt động tại thành phố Sydney, như đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney, tham quan khu vực triển lãm trưng bày các thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia của Vietnam Airlines, gặp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.

Theo thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt: Lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024).

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Nền tảng của chuyến thăm là hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, với khuôn khổ liên tục được nâng cấp từ Đối tác Toàn diện đến Đối tác Chiến lược và nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mỗi lần nâng cấp phản ánh tin cậy chính trị cao hơn và lợi ích gắn kết chặt chẽ hơn.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng chính là những lĩnh vực Australia có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nhân lực chất lượng cao và nền hành chính, công vụ ưu tú.

Chương trình chuyến thăm vì vậy gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực. Mục tiêu đặt ra không dừng ở mở rộng quan hệ, mà là tạo ra những xung lực phát triển mới cho đất nước.