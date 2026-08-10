Khỏi zona cả năm vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ

(VTC News) -

Nữ bệnh nhân đến khám tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an trong tình trạng đau vùng trán trái kéo dài hơn một năm sau khi mắc zona thần kinh. Theo mô tả của bệnh nhân, cảm giác đau rát bỏng, đau như điện giật, chỉ cần chạm nhẹ vào vùng trán cũng có thể gây đau dữ dội.

BSCKI. Nguyễn Tiến Quân - Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, sau thăm khám cho thấy tình trạng của bệnh nhân là biểu hiện điển hình của cơn đau sau zona thần kinh, gặp ở không ít người bệnh bị zona.

Bệnh nhân thoát khỏi cơn đau như điện giật sau zona thần kinh nhờ điều trị sóng cao tần (Ảnh: BVCC)

Theo BS Quân, nhiều người nghĩ rằng khi các mụn nước do zona đã lành thì bệnh cũng kết thúc. Thực tế, với không ít bệnh nhân, cơn đau sau zona thần kinh vẫn tiếp tục kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau đó.

Đau sau zona thường xuất hiện tại vùng da từng bị tổn thương, với các biểu hiện như bỏng rát, châm chích, đau nhói hoặc đau như điện giật. Đặc biệt, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng tăng cảm giác đau, khiến những kích thích vốn rất nhẹ như chạm vào da, mặc quần áo hoặc tiếp xúc với gió cũng gây đau.

Đau sau zona không chỉ gây khó chịu mà còn có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy nếu kéo dài. Người bệnh có thể mất ngủ, mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, giảm khả năng lao động và suy giảm chất lượng cuộc sống.

Thoát khỏi cơn đau nhờ sóng cao tần

Theo BS Quân, điều trị đau sau zona thường bắt đầu bằng thuốc. Tuy nhiên, ở một số người bệnh, cơn đau vẫn kéo dài hoặc đáp ứng với thuốc không như mong muốn.

Với trường hợp này, sau khi thăm khám và đánh giá kỹ đặc điểm cơn đau, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 xác định nguồn gốc đau liên quan đến thần kinh trên ổ mắt trái và chỉ định can thiệp bằng sóng cao tần (Radiofrequency - RF).

Sóng cao tần là một trong những phương pháp can thiệp được sử dụng trong điều trị đau mạn tính. Kỹ thuật sử dụng năng lượng sóng cao tần tác động có kiểm soát lên thần kinh liên quan đến dẫn truyền cảm giác đau, từ đó giúp giảm hoặc kiểm soát cơn đau ở những người bệnh phù hợp.

Sau can thiệp, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, gần như không còn những cơn đau dữ dội kéo dài như trước. Người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần cải thiện và có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ ca bệnh này, BS Quân khuyến cáo người từng mắc zona nhưng vẫn còn đau dai dẳng sau khi các tổn thương ngoài da đã lành nên đi khám chuyên khoa.

Việc đánh giá đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp có thể giúp kiểm soát cơn đau, cải thiện giấc ngủ, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống, thay vì phải âm thầm chịu đựng trong thời gian dài.