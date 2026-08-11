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Giá vé máy bay dịp 2/9 cao gần gấp đôi, bất ngờ chặng tăng mạnh nhất Thời điểm này, giá vé máy bay dịp 2/9 đã tăng mạnh, có chặng nội địa đắt gần gấp đôi so với ngày thường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Vietjet ưu đãi 20% mừng đường bay đến sân bay quốc tế Western Vietjet chính thức mở bán vé đường bay thẳng từ TP.HCM đến Sydney qua Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) từ hôm nay, dành tặng du khách ưu đãi 20% giá vé.

Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 8/2026 Bảng giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 8/2026 - cập nhật giá xe VinFast VF 6 mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Mỹ, Israel di dời vật liệu hạt nhân khỏi địa điểm bí mật ở Syria Hãng tin Axios đưa tin Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận với Damascus về việc di dời vật liệu hạt nhân khỏi địa điểm bí mật ở Syria.

Vợ đòi xét nghiệm ADN chứng minh trong sạch, cả 3 con đều không phải của chồng Khẳng định mình trong sạch, người vợ khăng khăng đòi làm xét nghiệm huyết thống pháp y để đảm bảo độ tin cậy, kết quả cả 3 đứa con đều không phải máu mủ của chồng.

Cuộc sống viên mãn bên chồng Tây của 'nữ hoàng nhạc dance' tuổi 49 Ở tuổi xấp xỉ 50, ca sỹ Thu Minh không còn đi diễn quá nhiều mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Singapore.

Australia bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tại lễ đón trọng thể diễn ra ở Phủ Toàn quyền, 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước Australia.

NOMA và chiến lược đưa thương hiệu chăm sóc xe quốc tế vào Việt Nam Thị trường chăm sóc xe Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những thị trường chiến lược mà NOMA từ Mỹ lựa chọn để phát triển.

Mỹ bán phế liệu 2 tàu chở dầu bị tịch thu sau vụ đột kích Venezuela Chính phủ Mỹ quyết định bán phế liệu 2 tàu chở dầu bị trừng phạt, vốn bị tịch thu vài ngày sau cuộc đột kích của Washington vào Venezuela.

Dòng người thật bảo chứng cho giá trị lâu dài của Vinhomes Global Gate Hạ Long Sau những nhịp lên xuống của thị trường, người mua nhà ngày càng quan tâm đến những bất động sản có giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền cùng tiềm năng tăng giá.

Nuốt miếng cơm to để chữa hóc xương cá, người đàn ông thủng thực quản Anh P.V.T., 35 tuổi, cố nuốt miếng cơm lớn để đẩy xương cá ngạnh xuống dạ dày, nhưng dị vật lại xuyên thực quản, găm sâu vùng cổ.

Toàn quyền Australia chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Sáng 11/8 (giờ địa phương), Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia.

Quảng Trị lại mưa lớn, nhiều xã miền núi ngập, sạt lở cục bộ Mưa lớn kèm theo dông từ đêm 10/8 đến sáng 11/8 gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương ở nhiều xã miền núi của tỉnh Quảng Trị.