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Xuất bản ngày 11/08/2026 11:56 AM
Xuất bản ngày 11/08/2026 11:56 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Toàn quyền ở Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Toàn quyền ở Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến 12/8/2026.

Sáng 11/8 (theo giờ địa phương) sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở Thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Sáng 11/8 (theo giờ địa phương) sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở Thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia - 5
Việt Cường(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-toan-quyen-australia-post1323023.vov

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