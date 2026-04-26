(VTC News) -

Điện hạt nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh năng lượng tái tạo tăng trưởng để ứng phó biến đổi khí hậu. Dù không phải nguồn tái tạo, điện hạt nhân không phát thải khí nhà kính và hiện là nguồn năng lượng carbon thấp lớn thứ hai thế giới, sau thủy điện.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2024, Thế giới có khoảng 442 lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Dưới đây là 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới theo công suất.

Nhà máy điện hạt nhân Ohi, Nhật Bản - 4.494 MW

Nhà máy điện hạt nhân Ohi của Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) tại Ohi, tỉnh Fukui, Nhật Bản. (Ảnh: KEPCO)

Nhà máy điện hạt nhân Ohi được đánh giá là một trong những nhà máy an toàn nhất, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào trong suốt quá trình hoạt động. Nhà máy vận hành 4 lò phản ứng với tổng công suất 4.494 MW.

Sau thảm họa Fukushima, tất cả các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản đều tạm dừng để kiểm tra. Ohi là một trong những nhà máy đầu tiên được phép hoạt động trở lại nhờ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Cattenom, Pháp - 5.320 MW

Nhà máy điện hạt nhân Cattenom, Pháp. (Ảnh: Guy Jallay)

Nhà máy điện hạt nhân Cattenom là một trong hai nhà máy đứng đồng hạng 8 lớn nhất thế giới. Nhà máy gồm 4 lò phản ứng nước áp lực, mỗi lò công suất 1.300 MW, tổng cộng 5.320 MW. Tọa lạc tại Cattenom, Pháp, nhà máy thuộc sở hữu và vận hành của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), sử dụng nước sông Moselle để làm mát.

Nhà máy điện hạt nhân Paluel, Pháp - 5.320 MW

Nhà máy điện hạt nhân Paluel. (Ảnh: EDF)

Cũng xếp đồng hạng 8 là nhà máy Paluel tại Pháp, gồm 4 lò phản ứng nước áp lực với tổng công suất thiết kế 5.320 MW (mỗi lò 1.330 MW). Nhà máy do EDF sở hữu và vận hành, nằm cách Dieppe khoảng 40 km, dọc bờ eo biển Manche, tận dụng nguồn nước biển để làm mát bền vững.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines, Pháp - 5.460 MW

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines. (Ảnh: Reuters)

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines gồm 6 lò phản ứng nước áp lực, mỗi lò 910 MW, được đưa vào vận hành từ 1980 đến 1985, với tổng công suất 5.460 MW.

Đây là nhà máy thứ ba trong danh sách do EDF vận hành, đồng thời là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại Pháp, nằm gần Calais và sử dụng nước biển Bắc để làm mát.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine - 5.700 MW

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Với công suất 5.700 MW, Zaporizhzhia từng là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và lớn thứ 6 thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây nhà máy phải tạm dừng hoạt động do xung đột giữa Ukraine và Nga.

Nhà máy nằm tại thành phố Enerhodar, Zaporizhzhia, gồm 6 lò phản ứng VVER-1000, được đưa vào vận hành từ 1984 đến 1995. Do công ty nhà nước Energoatom vận hành, nhà máy từng cung cấp hơn 1/5 tổng sản lượng điện của Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Hanbit, Hàn Quốc - 5.924 MW

Nhà máy điện hạt nhân Hanbit. (Ảnh: PRIS)

Trước đây có tên Yeonggwang, nhà máy Hanbit có công suất 5.924 MW. Nhà máy do KHNP vận hành, gồm 6 lò phản ứng nước áp lực, được đưa vào sử dụng từ năm 1986 đến 2002. Nhà máy đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung cấp điện của Hàn Quốc, nơi có tổng cộng 23 lò phản ứng hạt nhân hoạt động hoặc đang được quản lý.

Nhà máy điện hạt nhân Yangjiang, Trung Quốc - 6.000 MW

Nhà máy điện hạt nhân Yangjiang. (Ảnh: China Daily)

Nhà máy Yangjiang thuộc sở hữu của Công ty Điện hạt nhân Quảng Đông Trung Quốc (CGNPC) và do Công ty Điện hạt nhân Yangjiang vận hành. Tọa lạc tại tỉnh Quảng Đông, nhà máy có 6 lò phản ứng nước áp lực, mỗi lò 1.000 MW, tổng công suất 6.000 MW.

Nhà máy điện hạt nhân Bruce, Canada - 6.358 MW

Nhà máy điện hạt nhân Bruce. (Ảnh: CNSC)

Đứng thứ ba là nhà máy Bruce tại Ontario, Canada. Nhà máy thuộc sở hữu của Ontario Power Generation (OPG) và do Bruce Power vận hành, với tổng công suất 6.358 MW.

Nhà máy gồm 8 lò phản ứng nước nặng áp lực (PHWR), công suất từ 769 MW đến 817 MW mỗi lò, đi vào vận hành thương mại hoàn toàn từ tháng 5/1987.

Nhà máy điện hạt nhân Hanul, Hàn Quốc - 7.338 MW

Nhà máy điện hạt nhân Hanul. (Ảnh: Wikipedia)

Nhà máy Ulchin (đổi tên thành Hanul năm 2013) là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ hai thế giới. Hiện nhà máy có công suất 7.338 MW, gồm 6 lò phản ứng nước áp lực (966 - 999 MW mỗi lò) và lò phản ứng Shin Hanul-1 (1.414 MW). Lò Shin Hanul-2 với công suất 1.340 MW đang được xây dựng.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, Nhật Bản - 7.965 MW

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. (Ảnh: Reuters)

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa được đưa vào vận hành từ năm 1985 và thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO).

Nhà máy này đạt công suất tối đa 8.212 MW vào năm 2010 và trở thành nhà máy mạnh nhất thế giới. Năm 2007, một số sự cố khẩn cấp đã xảy ra do động đất. Sau khi hoàn tất công tác khắc phục, nhà máy quyết định giảm công suất, không vượt quá mức 8.000 MW.

Nhà máy gồm 7 lò phản ứng nước sôi (BWR): 5 lò đầu công suất 1.067 MW mỗi lò và 2 lò còn lại 1.315 MW.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa đóng cửa kể từ thảm họa Fukushima năm 2011. Đến ngày 22/1/2026, nhà máy tái khởi động lò phản ứng số 6 nhưng phải đóng cửa vài giờ sau đó nhằm đảm bảo an toàn.