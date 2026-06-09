Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một cụ bà tử vong

Chiều 9/6, Công an phường Linh Xuân, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một cụ bà tử vong.

Con hẻm xảy ra vụ cháy.

Khoảng 12h cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà cấp 4 năm trong một hẻm trên đường Trục Chính 10, khu phố 34, phường Linh Xuân. Thấy cháy, những người hàng xóm hô hoán nhau dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Tuy nhiên, khi vào bên trong, cảnh sát phát hiện bà P.T.Đ.H, 76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân đã tử vong.

Lực lượng y tế được điều động đến hiện trường.

Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng hai cháu gái tại địa chỉ trên. Sáng cùng ngày, hai cháu đi làm, bà ở một mình.