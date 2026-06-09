Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một cụ bà tử vong

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Ngày 9/6, Vingroup công bố phát triển 4.500 căn nhà cho thuê tại xã Bà Điểm, TP.HCM nhằm hưởng ứng chủ trương mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.
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Trong danh sách 33 mỹ nhân Trung Quốc thời xưa nổi tiếng nhất không thể bỏ qua những cái tên như Tây Thi, Điêu Thuyền, cùng nhiều giai nhân tài sắc khác.
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Tờ New York Times đưa tin trực thăng Apache của lục quân Mỹ rơi gần eo biển Hormuz và các thành viên trong tổ lái được xác nhận an toàn.
Một trong những nguyên tắc quản lý biên chế được Bộ Chính trị quy định là tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.
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