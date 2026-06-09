Lễ hội DIFF 2026: Tọa độ nào thưởng lãm đại tiệc pháo hoa trọn vẹn nhất?

(VTC News) -

DIFF 2026 bùng nổ ngay từ đêm đầu tiên

Sức hút của DIFF 2026 đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với dự kiến đón hơn 1,5 triệu lượt khách trong suốt một tháng lễ hội, công suất phòng tại các khách sạn 4-5 sao dọc hai bờ sông Hàn đã chạm ngưỡng 95 - 100% từ nhiều tháng trước ngày khai mạc. Trên các nền tảng phân phối, những tấm vé khán đài VIP dù có mức giá chênh vài triệu đồng vẫn bốc hơi nhanh chóng.

Lễ hội DIFF 2026 khai màn rực rỡ. (Ảnh: Danangfantasticcity)

Thế nhưng, đằng sau sự săn đón gắt gao ấy, trải nghiệm thực tế đôi khi lại tỷ lệ nghịch với chi phí bỏ ra. Dù sở hữu tấm vé đắt đỏ nhất trên tay, việc phải hòa vào dòng người lên tới hàng vạn khán giả, nhích từng centimet qua hàng giờ đồng hồ tắc nghẽn giao thông cục bộ và chia sẻ không gian chật hẹp với vô số người lạ là một điểm trừ lớn.

Mọi cảm xúc nghệ thuật dễ dàng bị đánh cắp bởi sự ngột ngạt và âm thanh ồn ào từ đám đông.

Chính từ những giới hạn đó, gu thưởng thức của tệp khách hàng thượng lưu đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Giới tinh hoa không có quỹ thời gian để lãng phí cho sự chen chúc. Điều họ mong muốn là "khán đài” của riêng mình – với không gian riêng để thong thả nâng ly cùng đối tác, hay trọn vẹn tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình mà không bị sự ồn ào làm phiền.

Và để thỏa mãn khát vọng về một chuẩn sống khác biệt ấy, sự xuất hiện của M Landmark Residences chính là giải pháp hoàn mỹ, trở thành mảnh ghép cuối cùng định hình lại nghệ thuật thưởng lãm pháo hoa của giới thượng lưu.

Khán đài “trung tâm của mọi trung tâm”

Tọa lạc tại cột mốc Km00 - bên chân cầu quay sông Hàn, M Landmark Residences xác lập một vị thế độc tôn không thể xê dịch giữa thành phố biển. Giá trị của dự án được khẳng định bằng chính khoảng cách tới tâm điểm lễ hội DIFF 2026.

Đây là tọa độ duy nhất tại Đà Nẵng giúp giới tinh hoa xóa bỏ hoàn toàn rào cản không gian, đưa những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao thu gọn vào tầm mắt một cách trực diện nhất.

Tầm nhìn pháo hoa trực diện từ M Landmark Residences.

Nằm ở độ cao lý tưởng từ tầng 30-43 tòa nhà M Landmark với số lượng cực kỳ giới hạn chỉ 224 căn, chủ nhân căn hộ M Landmark Residences được trao tận tay đặc quyền thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn với tầm nhìn Panorama không góc chết.

Không bị che chắn bởi bất kỳ công trình nào, mọi kỹ thuật phô diễn ánh sáng tại DIFF 2026 đều bung nở rực rỡ ngay trước mắt. Tạm biệt cảnh kẹt xe hay khói bụi, chủ nhân chỉ cần một cú chạm mở rèm cửa, không gian phòng đã lập tức hóa thành một khán đài VIP vĩnh cửu, nơi sự tiện nghi đẳng cấp hòa quyện hoàn hảo cùng không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Thưởng thức trọn vẹn lễ hội pháo hoa ngay từ phòng ngủ căn hộ.

Nhằm đảm bảo trải nghiệm thượng đỉnh này không trôi qua như một mùa lễ hội ngắn ngủi, M Landmark Residences Đà Nẵng được kiến tạo dựa trên những giá trị sở hữu bền vững. Dự án hiện chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao, cho phép các chủ nhân tương lai trực tiếp "mục sở thị" chất lượng không gian hay tầm nhìn pháo hoa thực tế.

Đặc biệt, sự áp dụng của các tiêu chuẩn vận hành quốc tế khắt khe nhất từ Marriott International không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn là bảo chứng cho giá trị tài sản. Kết hợp cùng pháp lý sở hữu lâu dài, M Landmark Residences xứng đáng là một di sản truyền đời với dư địa gia tăng giá trị mạnh mẽ giữa trung tâm Đà Nẵng.

M Landmark Residences Đà Nẵng 58 đường Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng Đại lý phân phối chính thức dự án: - BĐS Duyên Hải: 0936.699.191 - DKRA Virgo: 0823.430.088 - ERA Việt Nam: 1800.6701 - DANA Realty: 0981.843.843 - SRT miền Trung: 0981.814814 - New Sun Realty: 0919.073.690 - Đất Xanh Miền Bắc: 0917.61.2020