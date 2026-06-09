Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Vinmec Nha Trang

(VTC News) -

Giảm gánh nặng đường dài cho bệnh nhân suy thận

Với người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, mỗi tuần gắn liền với những buổi lọc máu kéo dài và những nỗi lo thường trực về sức khỏe, chi phí điều trị. Ghép thận không chỉ là một phương pháp điều trị, mà còn là cơ hội để người bệnh tìm lại nhịp sống bình thường và tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở.

Tuy nhiên, tại Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, nhiều người bệnh vẫn phải vượt quãng đường dài đến các trung tâm ghép tạng lớn để tìm kiếm cơ hội ấy, đối mặt thêm với gánh nặng về thời gian, chi phí và hành trình theo dõi sau ghép.

Trong bối cảnh đó, bệnh viện Vinmec Nha Trang chính thức tiếp nhận chuyển giao trọn gói kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Trung ương Huế. Sự hợp tác cùng trung tâm ghép tạng đầu ngành này là bước tiến chiến lược, giúp nâng tầm năng lực điều trị chuyên sâu của toàn khu vực.

Theo nội dung thỏa thuận, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ chuyển giao toàn diện quy trình ghép thận từ sàng lọc và đánh giá người hiến - người nhận, chuẩn bị trước ghép, thực hiện phẫu thuật, hồi sức sau ghép đến theo dõi và quản lý lâu dài.

Đặc biệt, các chuyên gia đầu ngành sẽ trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ Vinmec Nha Trang trong những ca ghép đầu tiên nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn tối đa cho người bệnh.

Dự án có tổng kinh phí 3 tỷ đồng, trong đó chi phí chuyển giao là 1.5 tỷ đồng và được triển khai trong vòng 12 tháng. Mục tiêu đặt ra là sau khi tiếp nhận chuyển giao, Bệnh viện Vinmec Nha Trang sẽ thực hiện thành công tối thiểu 3 cặp ghép thận đến tháng 6/2027.

Người dân Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép thận ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển hàng trăm kilomet đến các trung tâm y tế lớn.

Sự kiện ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận mở thêm cơ hội tiếp cận điều trị chuyên sâu cho người bệnh suy thận mạn ngay tại địa phương.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh cùng lãnh đạo nhiều đơn vị y tế trong khu vực.

Tham dự sự kiện, BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa - nhận định, việc liên kết giữa một trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước và hệ thống y tế tư nhân chất lượng cao là xu hướng tất yếu. Sự hợp tác này sẽ đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm tải hiệu quả cho tuyến trung ương và mở rộng cơ hội chữa lành cho người dân.

Chuẩn bị toàn diện cho những ca ghép thận đầu tiên

Để tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật ghép thận, Vinmec Nha Trang đã có sự chuẩn bị bài bản trong nhiều năm, từ đào tạo nhân lực đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã được cử tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm ghép tạng lớn trên cả nước. Song song với đó, bệnh viện liên tục nâng cấp hệ thống trang thiết bị và năng lực xét nghiệm nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của lĩnh vực ghép tạng.

Đến nay, trung tâm xét nghiệm của Vinmec Nha Trang đáp ứng 25/28 danh mục xét nghiệm chuyên sâu phục vụ công tác ghép tạng (03 xét nghiệm gene chuyên sâu về bệnh Lao chuyển gửi Vinmec Central Park thực hiện). Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật và triển khai chương trình ghép thận theo các tiêu chuẩn chuyên môn cao.

ThS.BS. Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Nha Trang, phát biểu tại lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS. Phan Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Nha Trang - chia sẻ: “Ghép tạng luôn được xem là đỉnh cao của y học hiện đại, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của hàng chục chuyên ngành khác nhau. Mỗi ca ghép thành công không chỉ là một thành tựu về mặt kỹ thuật, mà còn là sự hồi sinh của một sinh mệnh, là niềm hạnh phúc của một gia đình.

Sự kiện hôm nay chính là điểm khởi đầu để chúng tôi từng bước xây dựng Vinmec Nha Trang trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển du lịch y tế của tỉnh Khánh Hòa”.

Đánh giá về năng lực tiếp nhận của đối tác, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - bày tỏ sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản về cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất của Vinmec Nha Trang. Ông coi đây là tiền đề vững chắc đảm bảo cho những ca ghép thận đầu tiên tại đây đạt kết quả thành công tốt đẹp.

Theo PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec - nhấn mạnh, mục tiêu của Vinmec là đưa các thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người dân địa phương.

“Chúng tôi không chỉ tiếp nhận một kỹ thuật chuyên sâu mà còn tiếp nhận toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh”, PGS.TS.BS Thành khẳng định.

Lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Vinmec Nha Trang đánh dấu bước tiến mới trong phát triển y tế chuyên sâu tại Nam Trung Bộ.

Việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện Vinmec Nha Trang, mà còn góp phần nâng cao năng lực y tế chuyên sâu của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.

Đây sẽ là nền tảng để bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật điều trị phức tạp trong tương lai, mở thêm nhiều cơ hội sống khỏe mạnh cho người bệnh ngay trên chính quê hương mình.