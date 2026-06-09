Tổng Giám đốc VOV đón tiếp Bộ trưởng Thông tin Campuchia

(VTC News) -

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ đã tiếp ông Neth Pheaktra, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ chào mừng đoàn Bộ Thông tin Campuchia sang thăm và làm việc, tin tưởng sự hợp tác giữa VOV và Bộ Thông tin Campuchia sẽ góp phần tích cực vào hoạt động thông tin tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hai nước.

"Trong suốt thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Đặc biệt, một số công trình và thiết bị do hai bên phối hợp thực hiện đã được đưa vào sử dụng và bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực", ông Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức truyền thông và đào tạo nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết đối với cả hai bên.

Tổng Giám đốc VOV trao quà kỷ niệm cho Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia.

Một nội dung được Tổng Giám đốc VOV đặc biệt quan tâm là đề xuất xây dựng Đài Phát thanh Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Siem Reap. Ông cho biết VOV đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để nghiên cứu, hoàn thiện đề án và báo cáo Chính phủ khi điều kiện phù hợp.

Nhân dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị phía Campuchia tăng cường phối hợp trong các hoạt động truyền thông về lịch sử, văn hóa và các địa danh nổi tiếng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thông tin Neth Pheaktra gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của VOV dành cho ngành thông tin Campuchia, đặc biệt trong các dự án phát triển hệ thống phát thanh địa phương, hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông cho biết trong chuyến thăm lần này, Bộ Thông tin Campuchia dự kiến ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác Việt Nam. Trong đó, MOU với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã được ký kết, còn văn bản hợp tác với VOV dù đã hoàn tất nhưng chưa thể ký trong dịp này.

Bộ trưởng Neth Pheaktra bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ hoàn tất việc ký kết trong thời gian tới, có thể nhân chuyến thăm Campuchia của lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia đề xuất hai bên phối hợp xây dựng các chương trình phát sóng bằng tiếng Việt trên truyền hình Campuchia, hướng tới phát sóng số đầu tiên vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia năm 2027.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất tổ chức triển lãm ảnh chung giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia nhằm giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.