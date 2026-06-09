Top 33 mỹ nhân Trung Quốc thời xưa nổi tiếng nhất

(VTC News) -

Trong hơn 5.000 năm lịch sử, Trung Quốc không chỉ nổi tiếng với những triều đại hùng mạnh mà còn ghi dấu bởi nhiều mỹ nhân sở hữu sắc đẹp và tài năng khiến hậu thế nhắc nhớ. Có người trở thành hoàng hậu, phi tần quyền lực, có người được xem là biểu tượng sắc đẹp của cả một thời kỳ.

Dưới đây là 33 mỹ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, những người để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa, chính trị và văn học.

Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc

1. Tây Thi (thế kỷ V TCN)

Tây Thi là mỹ nhân nổi tiếng thời Xuân Thu, được xem là người đẹp nhất nước Việt cổ. Tương truyền sắc đẹp của bà khiến cá dưới nước phải quên bơi mà chìm xuống đáy, tạo nên điển tích "Trầm ngư".

2. Vương Chiêu Quân (52 TCN – 15 SCN)

Là cung nữ thời nhà Hán, Vương Chiêu Quân nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng và tài năng cầm kỳ thi họa. Điển tích "Lạc nhạn" bắt nguồn từ truyền thuyết chim nhạn phải sa xuống vì mải ngắm vẻ đẹp của bà.

3. Điêu Thuyền (cuối thời Đông Hán)

Điêu Thuyền chủ yếu xuất hiện trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Dù còn nhiều tranh cãi về tính xác thực trong lịch sử, Điêu Thuyền vẫn là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc nhờ vai trò trong câu chuyện giữa Đổng Trác và Lữ Bố.

Vẻ đẹp của Dương Quý Phi gắn liền với điển tích "Tu hoa", tức hoa phải xấu hổ khi đứng cạnh. (Ảnh minh họa)

4. Dương Quý Phi (719 – 756)

Dương Quý Phi Tên thật là Dương Ngọc Hoàn, bà được xem là mỹ nhân nổi tiếng nhất thời nhà Đường. Vẻ đẹp của bà gắn liền với điển tích "Tu hoa", tức hoa phải xấu hổ khi đứng cạnh.

Những mỹ nhân nổi tiếng thời Tiên Tần và nhà Hán

5. Bao Tự

Sủng phi của Chu U Vương, nổi tiếng với câu chuyện "đốt lửa phong hỏa hí chư hầu".

6. Ly Cơ

Phi tần của Tấn Hiến Công, được biết đến với sắc đẹp và ảnh hưởng lớn đến chính sự.

7. Ngu Cơ

Ái thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nổi tiếng bởi câu chuyện bi thương trong trận Cai Hạ.

8. Trác Văn Quân

Tài nữ nổi tiếng thời Tây Hán, được ca ngợi bởi vẻ đẹp và tài năng văn chương.

Triệu Phi Yến - Hoàng hậu nhà Hán nổi tiếng với thân hình mảnh mai (Ảnh minh họa)

9. Triệu Phi Yến

Hoàng hậu nhà Hán nổi tiếng với thân hình mảnh mai và khả năng ca múa xuất sắc.

10. Triệu Hợp Đức

Em gái Triệu Phi Yến, được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thời Tây Hán.

Những mỹ nhân nổi bật thời Tam Quốc - Nam Bắc triều

11. Chân Mật

Vợ của Tào Phi, nổi tiếng bởi vẻ đẹp đoan trang và được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học.

12. Đại Kiều

Được hậu thế tôn vinh là biểu tượng sắc đẹp thời Tam Quốc.

13. Tiểu Kiều

Vợ của danh tướng Chu Du, được xem là biểu tượng sắc đẹp thời Tam Quốc.

Tôn Thượng Hương em gái Tôn Quyền là mỹ nhân có cá tính mạnh mẽ (Ảnh minh họa)

14. Tôn Thượng Hương

Em gái Tôn Quyền, vừa xinh đẹp vừa có cá tính mạnh mẽ.

15. Phùng Tiểu Liên

Mỹ nhân nổi tiếng cuối thời Bắc Tề.

Những mỹ nhân thời Đường – Tống

16. Thượng Quan Uyển Nhi

Nữ quan nổi tiếng thời Võ Tắc Thiên, vừa đẹp vừa tài hoa.

17. Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với sắc đẹp và trí tuệ.

Võ Tắc Thiên Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với sắc đẹp và trí tuệ (Ảnh minh họa)

18. Thái Bình Công Chúa

Con gái Võ Tắc Thiên, được đánh giá cao về nhan sắc và khí chất.

19. Lý Sư Sư

Danh kỹ nổi tiếng thời Bắc Tống, được nhiều văn nhân ca ngợi.

20. Lương Hồng Ngọc

Nữ anh hùng nổi tiếng thời Nam Tống.

Những mỹ nhân thời Minh

21. Trần Viên Viên

Mỹ nhân nổi tiếng cuối thời Minh, gắn với câu chuyện của Ngô Tam Quế.

22. Đổng Tiểu Uyển

Một trong "Tần Hoài bát diễm", nổi tiếng bởi tài sắc vẹn toàn.

23. Liễu Như Thị

Danh kỹ và nữ thi nhân nổi tiếng cuối thời Minh.

24. Cố Hoành Ba

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng vùng Tần Hoài.

25. Khấu Bạch Môn

Mỹ nhân nổi tiếng trong giới văn nhân cuối thời Minh.

Mã Tương Lan - Danh kỹ, họa sĩ và nhà thơ nổi tiếng (Ảnh minh họa)

26. Mã Tương Lan

Danh kỹ, họa sĩ và nhà thơ nổi tiếng.

Những mỹ nhân nổi tiếng thời Thanh

27. Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu

Một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất triều Thanh.

28. Đổng Ngạc Phi

Phi tần được Hoàng đế Thuận Trị hết mực sủng ái.

29. Hương Phi

Hương Phi là nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Trung Quốc, được cho là xây dựng từ nguyên mẫu Dung Phi.

30. Từ Hi Thái Hậu

Nổi tiếng với quyền lực và ảnh hưởng lớn đến cuối triều Thanh.

Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng với quyền lực và sắc đẹp ảnh hưởng lớn đến cuối triều Thanh (Ảnh minh họa)

31. Trân Phi

Phi tần được vua Quang Tự đặc biệt yêu quý.

32. Long Dụ Hoàng Hậu

Hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc.

33. Uyển Dung

Hoàng hậu của Phổ Nghi, cũng là vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc.

Lịch sử Trung Quốc ghi nhận nhiều mỹ nhân không chỉ nổi bật bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng, trí tuệ và ảnh hưởng đối với xã hội đương thời.

Từ Tây Thi, Vương Chiêu Quân đến Dương Quý Phi hay Uyển Dung, những người phụ nữ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và lịch sử Trung Hoa, để lại dấu ấn kéo dài qua nhiều thế kỷ.