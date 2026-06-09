Trực thăng Mỹ gặp nạn gần eo biển Hozmuz

(VTC News) -

Hôm 8/6, tờ New York Times đưa tin trực thăng tấn công AH-64 Apache của lục quân Mỹ được báo cáo gặp nạn gần eo biển Hormuz. Không lâu sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận hai phi công Mỹ có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn "vẫn an toàn".

Hiện tại, chưa rõ liệu chiếc trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ bởi hỏa lực của Iran hay gặp sự cố kỹ thuật hoặc vấn đề nào khác. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Reuters yêu cầu bình luận về sự việc.

Tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi liệu ông có biết nguyên nhân khiến chiếc trực thăng rơi hay không, ông Trump cũng chỉ nhấn mạnh họ sẽ công bố báo cáo vào cuối ngày 9/6 (giờ địa phương).

"Các phi công đều ổn. Không ai bị thương", ông Trump nói trên đường băng tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy trước khi trở về Washington DC.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng loạt cuộc tấn công lẫn nhau. Việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn mong manh diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Tehran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng giữa hai bên.

Trong khoảng 6 tuần xảy ra xung đột với Iran, quân đội Mỹ mất không dưới 40 máy bay các loại, trong đó có những phi cơ quan trọng như "mắt thần" E-3G Sentry và loạt tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên, sự việc ngày 8/6 đánh dấu lần đầu trực thăng Apache bị rơi kể từ khi triển khai đến Trung Đông cuối tháng 3 để tuần tra eo biển Hormuz.

Phi đội Apache gần đây hoạt động ngày càng sát lãnh thổ Iran, trong đó có các đảo do Tehran kiểm soát ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

Quân đội Mỹ cũng sử dụng trực thăng Apache, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay tấn công F/A-18 và F-35 như một phần trong nỗ lực quyết liệt của Bộ Tư lệnh Trung tâm nhằm thách thức việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.