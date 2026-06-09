XSMT 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/6/2026

XSMT thứ 3 ngày 9/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 9/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 9/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 3 mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải theo quy định.

- Để thuận tiện và nhanh chóng, nhiều người chọn lĩnh thưởng tại đại lý được ủy quyền. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo phí hoa hồng đổi vé, dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào như khi đổi tại đại lý.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận lĩnh thưởng, vé số phải được giữ nguyên trạng, nguyên khổ và nguyên số, không rách, không chắp vá, không sửa chữa, không tẩy xóa và vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

- Trong trường hợp vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng theo quy định.

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Thư Trương