Cuộc đua 'giải cứu' bia trước tác động bởi biến đổi khí hậu

(VTC News) -

Bia là đồ uống có cồn được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, với hơn 6 tỷ gallon (hơn 22,7 tỷ lít) mỗi năm. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán, nhiệt độ tăng và cháy rừng đang gây sức ép lên ba thành phần cốt lõi của bia: nước, lúa mạch và hoa bia.

Nguyên liệu sản xuất bia ngày càng khan hiếm do tác động bởi biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa)

Tại nhà máy Deschutes Brewery ở Bend, bang Oregon, những bồn ủ dung tích 6.000 gallon liên tục cho ra các mẻ bia mới. Trong một số bồn, các nhà sản xuất đang thử nghiệm nguyên liệu thay thế, loại ngũ cốc có tên Kernza.

Kernza là giống cỏ lúa mì lâu năm, có hương vị hơi béo ngậy và được đánh giá thân thiện với môi trường. Nhờ bộ rễ sâu, cây có khả năng hấp thụ carbon tốt hơn và cần ít nước hơn so với lúa mạch truyền thống. Ngoài ra, việc không phải trồng lại hàng năm cũng giúp giảm chi phí và nhiên liệu canh tác.

Kernza có thể được sử dụng thay thế cho lúa mạch. Deschutes đã hợp tác với thương hiệu Patagonia để phát triển dòng bia sử dụng Kernza.

Tuy nhiên, theo thợ nấu bia Ben Kehs, nhiều khách hàng vẫn còn xa lạ với loại nguyên liệu này. Ông cho rằng không chỉ lúa mạch, mà nước hay hoa bia cũng đang chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

"Tất cả đều bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó", ông Kehs nói, nhận định những rủi ro lớn nhất hiện nay bao gồm hạn hán, nắng nóng cực đoan và cháy rừng.

Tác động này thể hiện rõ tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi cung cấp khoảng 75% sản lượng hoa bia của Mỹ. Hoa bia, thành phần tạo nên hương vị và mùi thơm đặc trưng của bia, đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

Một trang trại hoa bia tại thung lũng Yakima, Washington, Mỹ. (Ảnh: Visit Yakima)

Tại thung lũng Yakima (bang Washington), khu vực trồng hoa bia lớn nhất nước Mỹ, nguồn nước tưới phụ thuộc chủ yếu vào tuyết tan từ dãy Cascade. Tuy nhiên, lượng tuyết tích tụ hằng năm đang giảm nhanh chóng do khí hậu ấm lên.

Các nhà khoa học dự báo lượng tuyết trên dãy Cascade có thể giảm tới 75% vào cuối thế kỷ này, đe dọa nghiêm trọng nguồn nước cho nông nghiệp.

“Chúng tôi đang bước vào năm thứ tư liên tiếp có nguy cơ hạn hán, điều chưa từng xảy ra trước đây. Hạn hán là bình thường, nhưng tần suất hiện nay là bất thường”, chuyên gia Ryan Christian tại nhà cung cấp hoa bia hàng đầu thế giới Yakima Chief Hops, cho biết.

Trước thực tế đó, các nhà nghiên cứu đang phát triển các giống hoa bia chịu hạn, kháng bệnh nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu mới.

Từ việc thử nghiệm ngũ cốc thay thế như Kernza đến lai tạo giống cây trồng mới, ngành sản xuất bia tại Mỹ đang nỗ lực thích nghi để bảo vệ tương lai của thức uống quen thuộc này.

Không chỉ các nhà sản xuất bia tại Mỹ, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới cũng đang chạy đua tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch), nhà sản xuất bia lớn thứ tư thế giới, đang đẩy mạnh nghiên cứu các giống cây trồng có khả năng chịu hạn và thích nghi với nhiệt độ tăng cao, nhằm bảo vệ nguồn nguyên liệu và duy trì sản lượng trong tương lai.

Bên trong nhà máy bia Carlsberg, Copenhagen, Đan Mạch. (Ảnh: Shutterstock)

Tại trung tâm nghiên cứu ở ngoại ô Copenhagen, các nhà khoa học tập trung giải bài toán ngày càng cấp bách khi những nguyên liệu thiết yếu như lúa mạch, hoa bia và men bia có nguy cơ khan hiếm do thời tiết cực đoan.

“Biến đổi khí hậu đang tác động rõ rệt đến ngành bia. Có nơi hạn hán, nhiệt độ tăng cao, trong khi nơi khác lại mưa quá nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng”, bà Birgitte Skadhauge, đại diện trung tâm nghiên cứu Carlsberg, cho biết.

Để ứng phó, các nhà nghiên cứu đang lai tạo giống lúa mạch mới có khả năng chống chịu tốt hơn với khí hậu khắc nghiệt và sâu bệnh, đồng thời thử nghiệm các nguyên liệu thay thế như lúa miến và gạo trong sản xuất bia.

Ngành công nghiệp bia toàn cầu trị giá khoảng 600 tỷ USD được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nếu nguồn nguyên liệu tiếp tục suy giảm.

Sản lượng hoa bia tại châu Âu có thể giảm 4 - 18% vào năm 2050, trong khi sản lượng bia toàn cầu có nguy cơ giảm tới 16% và giá có thể tăng gấp đôi trong vòng 80 năm tới.