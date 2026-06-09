Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10/6. Chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Timor-Leste đang phát triển tốt đẹp. Hơn nửa thế kỷ trước, Việt Nam chính là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin) vào năm 1975. Để rồi gần ba thập niên sau, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2002. Từ đó đến nay, mối quan hệ song phương được Việt Nam và Timor-Leste duy trì đà tích cực.
Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, quốc thiều Việt Nam và Timor-Leste vang lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão.
Thủ tướng hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm, bắt tay tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ trước khi bắt đầu cuộc hội đàm.
Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới.
Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) vào tháng 9/1975. Lãnh đạo hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Là nước ủng hộ mạnh mẽ quá trình Timor-Leste gia nhập ASEAN, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong đại gia đình ASEAN. Hai nước cũng phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. (Trong ảnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão)
Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khá hạn chế nhưng đang tăng trưởng tích cực; hợp tác đầu tư cũng là điểm sáng giữa hai nước với hoạt động hiệu quả của công ty Viettel Timor (Telemor), dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor-Leste. Ngoài ra, hai nước còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, dầu khí. (Trong ảnh, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại cuộc hội đàm chiều 9/6)
Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hội nhập của Timor-Leste khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN; góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste trên các lĩnh vực đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Sự có mặt của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 khẳng định sự ủng hộ tích cực của Timor-Leste đối với sự kiện quốc tế quan trọng do Việt Nam đăng cai tổ chức; khẳng định cam kết của Timor-Leste đối với các mục tiêu chung của ASEAN và là cơ hội giúp nước này tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
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