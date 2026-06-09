Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor-Leste

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Tổng thống Trump: Israel và Iran nhất trí ngừng không kích một tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Iran nhất trí tạm ngừng loạt cuộc tấn công lẫn nhau trong ít nhất một tuần.

Tổng Giám đốc VOV đón tiếp Bộ trưởng Thông tin Campuchia Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, trao đổi các nội dung hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn mới quan hệ giữa hai nước.

Sự thật tin đồn Messi là 'quyền lực đen', ra lệnh cho HLV Argentina Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho biết phát biểu của ông về vai trò của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina bị xuyên tạc.

Chi tiết bảng giá vàng tây 14K, 10K hôm nay 9/6/2026 Vàng 14K và vàng 10K là những dòng vàng trang sức phổ biến trên thị trường nhiều năm nay.

Máy bay điện dùng pin thể rắn hoàn thành chặng bay vượt biển dài 22 km Chuyến bay khứ hồi đầu tiên bằng công nghệ pin mới mở ra bước ngoặt thương mại hóa cho phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một cụ bà tử vong Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.

Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu di tích đền Kiếp Bạc Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng, thực hiện từ 2026 - 2028.

Cùng tầm giá chung cư nội đô, nhà vườn Vịnh Xanh hút khách Hà Nội Với khoảng 12 tỷ đồng, thay vì sở hữu một căn hộ 70-90m² trong nội đô Hà Nội, nhiều người có xu hướng sang lựa chọn nhà vườn 5 tầng Vịnh Xanh trong lòng Ocean City.

XSMB 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/6/2026 (VTC News) - XSMB 9/6, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 9/6/2026, KQXSMB thứ 3, trực tiếp xổ số miền Bắc 9/6, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/6/2026 - XSQNA 9/6 XSQNA 9/6, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/6/2026, xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 9/6/2026, xổ số Quảng Nam 9/6.

Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại TP.HCM Ngày 9/6, Vingroup công bố phát triển 4.500 căn nhà cho thuê tại xã Bà Điểm, TP.HCM nhằm hưởng ứng chủ trương mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.

Công viên thể thao đa năng hàng đầu Việt Nam 'tung' ưu đãi 50% giá thuê sân Sun Sports City Ninh Binh ưu đãi 50% giá thuê sân đến hết ngày 14/6, mang đến cơ hội cho người dân và du khách trải nghiệm công viên thể thao đa năng quy mô lớn.

Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/6/2026 - XSDLK 9/6 XSDLK 9/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/6/2026, xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 9/6/2026, xổ số Đắk Lắk 9/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026 - XSBTR 9/6 XSBTR 9/6, trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026, xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 9/6/2026, xổ số Bến Tre 9/6.

Lễ hội DIFF 2026: Tọa độ nào thưởng lãm đại tiệc pháo hoa trọn vẹn nhất? Lời giải đang gọi tên M Landmark Residences – nơi định nghĩa lại khái niệm "khán đài VVIP" bằng một không gian sống độc bản ngay tại trung tâm thành phố.

Top 33 mỹ nhân Trung Quốc thời xưa nổi tiếng nhất Trong danh sách 33 mỹ nhân Trung Quốc thời xưa nổi tiếng nhất không thể bỏ qua những cái tên như Tây Thi, Điêu Thuyền, cùng nhiều giai nhân tài sắc khác.

Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026 - XSBL 9/6 XSBL 9/6, trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026, xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 9/6/2026, xổ số Bạc Liêu 9/6.

Cầm 300.000 đồng đi bảo dưỡng ô tô: Đặc quyền chỉ có ở chủ xe điện VinFast Qua trải nghiệm thực tế, nhiều chủ xe VinFast thừa nhận bất ngờ trước mức chi phí “rẻ đến ngỡ ngàng” khi đi bảo dưỡng, sửa chữa.

Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Vinmec Nha Trang Chiều 6/6, Vinmec Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế ký hợp đồng chuyển giao trọn gói kỹ thuật ghép thận, mở ra cơ hội điều trị chuyên sâu cho người bệnh.

Trực thăng Mỹ gặp nạn gần eo biển Hozmuz Tờ New York Times đưa tin trực thăng Apache của lục quân Mỹ rơi gần eo biển Hormuz và các thành viên trong tổ lái được xác nhận an toàn.

Quy định mới của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị Một trong những nguyên tắc quản lý biên chế được Bộ Chính trị quy định là tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Mưa lớn gây sạt lở tại Lai Châu, ô tô mắc kẹt trong đất đá Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 135, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông bị chia cắt, đất đá vùi lấp một phần chiếc ô tô con.

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành nhanh nhất Đến ngày 8/6, ít nhất 11 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 và 4 địa phương thông báo điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm 2026.

Cách chỉnh máy lạnh Mitsubishi lạnh sâu nhanh chóng nhất Để máy lạnh Mitsubishi đạt độ lạnh sâu và nhanh chóng nhất, người dùng cần kết hợp chuẩn xác các chế độ vận hành và mẹo sử dụng luồng khí động học.

XSMT 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/6/2026 (VTC News) - XSMT 9/6, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9/6/2026, KQXSMT thứ 3, trực tiếp xổ số miền Trung 9/6, tra cứu kết quả XSMT hôm nay.

Sơn Tùng M-TP cắt cảnh gây tranh cãi trong MV sau ồn ào với nghệ sĩ Lê Giang Sơn Tùng M-TP và công ty quản lý chỉnh sửa MV Come My Way, cắt bỏ phân cảnh gây tranh luận sau ồn ào với nghệ sĩ Lê Giang.

Ba giờ phẫu thuật căng thẳng cứu nam thanh niên bị xe tải chèn qua người Người đàn ông 30 tuổi bị xe tải lùi cán qua người, đa chấn thương nghiêm trọng, sốc mất máu nặng nhưng được cứu sống sau cuộc mổ kéo dài 3 giờ.