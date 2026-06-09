Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/6/2026 - XSDLK 9/6

XSDLK 9/6. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 9/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/6/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 9/6/2026

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- XSDLK 2/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 2/6/2026 như sau:

XSDLK 2/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 2/6/2026.

- XSDLK 26/5/2026

Kết quả xổ số ngày 26/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 869390 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 26/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 26/5/2026.

- XSDLK 19/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 19/5/2026 với giải đặc biệt là 637189 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 19/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 19/5/2026.

- XSDLK 12/5/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk (XSDLK) ngày 12/5/2026 có giải đặc biệt là 150732 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 12/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 12/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm có đài Phú Yên, Huế thực hiện quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk thực hiện quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum thực hiện quay thưởng.

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