Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026 - XSBTR 9/6

XSBTR 9/6. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 9/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 9/6/2026

Xem lại KQXSBTR các kỳ trước

- XSBTR 2/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 2/6/2026 như sau:

XSBTR 2/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 2/6/2026.

- XSBTR 26/5/2026

Kết quả xổ số Bến Tre (XSBTR) ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 710634 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 26/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 26/5/2026.

- XSBTR 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng có giải đặc biệt là 985684 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 19/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 19/5/2026.

- XSBTR 12/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 12/5/2026 với giải đặc biệt là 408610 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 12/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 12/5/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng số chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng số.

Nếu có phát sinh khiếu nại, tranh chấp thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.