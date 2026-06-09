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Xuất bản ngày 09/06/2026 03:16 PM
Xuất bản ngày 09/06/2026 03:16 PM

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành nhanh nhất

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Đến ngày 8/6, ít nhất 11 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 và 4 địa phương thông báo điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm 2026.

Các địa phương trên cả nước đang bước vào giai đoạn công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo cập nhật mới nhất tính đến hôm nay 9/6, ít nhất 11 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đồng Nai và Đà Nẵng.

Sở GD&ĐT các tỉnh/ thành lưu ý thí sinh cần theo dõi cập nhật công bố điểm thi, điểm chuẩn, lịch nhận đơn phúc khảo cũng như các thủ tục xác nhận nhập học sau khi có kết quả. (Ảnh: Minh Đức)

Sở GD&ĐT các tỉnh/ thành lưu ý thí sinh cần theo dõi cập nhật công bố điểm thi, điểm chuẩn, lịch nhận đơn phúc khảo cũng như các thủ tục xác nhận nhập học sau khi có kết quả. (Ảnh: Minh Đức)

Trong số này, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai và Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn.

Mời bạn đọc tra cứu điểm thi lớp 10 chính thức nhanh chóng, chính xác nhất, cập nhật liên tục 34 tỉnh, thành trên cả nước:

STTTỉnh/thànhLịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Link tra cứu điểm thi

*Liên tục cập nhật

1Hà Nội19-22/6
2Bắc Ninh Trước 15/6
3Hưng Yên5/6Tại đây
4Lạng Sơn18-25/6
5Ninh Bình5/6Tại đây
6Nghệ An4/6Tại đây
7Điện Biên

5/6

Tại đây

8Lào CaiTrước 10/6
9Lai Châu5/6Tại đây
10Hải PhòngChậm nhất 19/6
11TP.HCMSau 12/6
12Đồng Nai8/6Tại đây
13Quảng Trị6/6Tại đây
14Quảng NgãiTrước 20/6
15Đắk LắkTrước 25/6
16Đà Nẵng8/6Tại đây
17Hà Tĩnh4/6Tại đây
18Khánh Hoà8/6Tại đây
19Tuyên QuangTrước 20/7
20An Giang18/7
21Cần Thơ14-17/7
22Thái NguyênTrước 2/7
23Thanh HoáTrước 31/7
24Cao BằngTrước 14/7
25Tây Ninh 20/7
26Sơn La4-15/7
27Huế Cuối tháng 6 - đầu tháng 7
28Cà Mau

Trường chuyên: 6/7

PTDTNT: 27/7

Các trường khác: 18/7

29Gia Lai6/7
30Vĩnh LongTrước 24/7
31Quảng Ninh 25/7
32Lâm ĐồngTrước 31/7
33Phú ThọTrước 31/7
34Đồng Tháp6/6Tại đây

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương đầu tiên công bố điểm thi vào ngày 4/6. Tiếp đó, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình và Điện Biên công bố kết quả ngày 5/6; Quảng Trị và Đồng Tháp công bố ngày 6/6. Đến ngày 8/6, thêm Khánh Hòa, Đồng Nai và Đà Nẵng cho phép thí sinh tra cứu điểm thi.

Tại Khánh Hòa, Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 14 đến 19/6 và dự kiến công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6. Trong khi đó, Đồng Nai đã công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

Theo kế hoạch của các địa phương, nhiều tỉnh, thành lớn sẽ công bố điểm thi trong những ngày tới. Hà Nội dự kiến công bố kết quả sau ngày 22/6, còn TP.HCM dự kiến công bố sau ngày 12/6. Hải Phòng dự kiến công bố vào ngày 20/6, trong khi Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/6.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Sự thay đổi này kéo theo những điều chỉnh nhất định về quy mô tuyển sinh, mạng lưới trường lớp và công tác tổ chức thi tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước với hơn 151.000 em. Hà Nội đứng thứ hai với khoảng 124.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập sẽ được xác định căn cứ vào kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh tại từng địa phương.

Dòng sự kiện: Toàn cảnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
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