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Xuất bản ngày 12/08/2026 07:06 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 07:06 AM

1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 12/8/2026 giá bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật bảng giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác mới nhất hôm nay 12/8/2026.

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng, là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này thường có màu vàng đậm, bề mặt sáng bóng.

Nhờ hàm lượng vàng cao và chứa rất ít kim loại hợp kim, vàng 9999 có tính mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động. Vì vậy, vàng 9999 chủ yếu được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn đơn giản.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 12/8/2026 giá bao nhiêu?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (12/8/2026), PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC 999.9 ở mức 14,05 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 13,95 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 12/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.736.000

14.236.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.417.000

14.037.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.516.000

14.136.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.433.000

13.053.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.698.000

10.688.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.700.000

9.690.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.273.000

9.263.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.703.000

8.693.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.346.000

8.336.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.938.000

5.928.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.354.000

5.344.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.755.000

4.745.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 12/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.000.000

14.000.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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