Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng, là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này thường có màu vàng đậm, bề mặt sáng bóng.
Nhờ hàm lượng vàng cao và chứa rất ít kim loại hợp kim, vàng 9999 có tính mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động. Vì vậy, vàng 9999 chủ yếu được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn đơn giản.
1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 12/8/2026 giá bao nhiêu?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (12/8/2026), PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC 999.9 ở mức 14,05 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 13,95 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 12/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.750.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.736.000
14.236.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.417.000
14.037.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.516.000
14.136.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.433.000
13.053.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.698.000
10.688.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.700.000
9.690.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.273.000
9.263.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.703.000
8.693.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.346.000
8.336.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.938.000
5.928.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.354.000
5.344.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.755.000
4.745.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 12/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.000.000
14.000.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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