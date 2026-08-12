(VTC News) -

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng, là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này thường có màu vàng đậm, bề mặt sáng bóng.

Nhờ hàm lượng vàng cao và chứa rất ít kim loại hợp kim, vàng 9999 có tính mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động. Vì vậy, vàng 9999 chủ yếu được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn đơn giản.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 12/8/2026 giá bao nhiêu?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (12/8/2026), PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC 999.9 ở mức 14,05 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 13,95 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 12/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.736.000 14.236.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.417.000 14.037.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.516.000 14.136.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.433.000 13.053.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.698.000 10.688.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.700.000 9.690.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.273.000 9.263.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.703.000 8.693.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.346.000 8.336.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.938.000 5.928.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.354.000 5.344.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.755.000 4.745.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 12/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.000.000 14.000.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.