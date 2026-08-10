(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng, không bị oxy hóa hay hoen gỉ trong điều kiện môi trường tự nhiên. Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động lực. Vì vậy, loại vàng này hiếm khi được đúc thành các loại trang sức có chi tiết nhỏ, cầu kỳ.

Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (10/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,1 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 14 - 14,39 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 6h40 ngày 10/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.390.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.000.000 14.390.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.000.000 14.390.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.000.000 14.390.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.736.000 14.236.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.516.000 14.136.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.488.000 14.108.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.433.000 13.053.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.698.000 10.688.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.700.000 9.690.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.273.000 9.263.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.703.000 8.693.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.346.000 8.336.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.938.000 5.928.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.354.000 5.344.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.755.000 4.745.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h40 sáng 10/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.390.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.950.000 14.450.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải







Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.120.000 14.520.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.020.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.920.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.100.000 14.400.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.