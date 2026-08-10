Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.
Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng, không bị oxy hóa hay hoen gỉ trong điều kiện môi trường tự nhiên. Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động lực. Vì vậy, loại vàng này hiếm khi được đúc thành các loại trang sức có chi tiết nhỏ, cầu kỳ.
Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (10/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,1 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 14 - 14,39 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 6h40 ngày 10/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.390.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.000.000
14.390.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.750.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.000.000
14.390.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.000.000
14.390.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.736.000
14.236.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.516.000
14.136.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.488.000
14.108.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.433.000
13.053.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.698.000
10.688.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.700.000
9.690.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.273.000
9.263.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.703.000
8.693.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.346.000
8.336.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.938.000
5.928.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.354.000
5.344.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.755.000
4.745.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h40 sáng 10/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.390.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
|Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)
14.120.000
14.520.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.020.000
-
đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
13.920.000
14.420.000
đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.100.000
14.400.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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