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Xuất bản ngày 10/08/2026 06:47 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 06:47 AM

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ cùng nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 10/8/2026.

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng, không bị oxy hóa hay hoen gỉ trong điều kiện môi trường tự nhiên. Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động lực. Vì vậy, loại vàng này hiếm khi được đúc thành các loại trang sức có chi tiết nhỏ, cầu kỳ.

Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (10/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,1 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 14 - 14,39 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 6h40 ngày 10/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.000.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.000.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.000.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.736.000

14.236.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.516.000

14.136.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.488.000

14.108.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.433.000

13.053.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.698.000

10.688.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.700.000

9.690.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.273.000

9.263.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.703.000

8.693.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.346.000

8.336.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.938.000

5.928.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.354.000

5.344.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.755.000

4.745.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h40 sáng 10/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.390.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải



Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)

14.120.000

14.520.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.020.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.920.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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