Video tên lửa Trung Quốc nổ tung sau 85 giây rời bệ phóng

(VTC News) -

Theo Space, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phóng tên lửa Trường Chinh 7A vào tối 10/8 từ bãi phóng không gian Văn Xương, đảo Hải Nam, phía nam nước này.

Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh Trung Tinh 4B, còn gọi là ChinaSat-4B, dự kiến cung cấp các dịch vụ liên lạc như phát thanh, truyền hình cho người dùng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, khoảng 85 giây sau khi phóng, tên lửa phát nổ, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và một đám khói cùng mảnh vỡ khi vẫn đang bay trong bầu khí quyển Trái Đất.

Video tên lửa Trường Chinh 7A của Trung Quốc phát nổ sau khi phóng, tối 10/8. (Nguồn: YouTube/International Rocket Launches)

Tối cùng ngày, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin xác nhận vụ phóng thất bại, cho biết “tên lửa đã gặp sự cố trong quá trình bay”. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra thêm.

Vụ việc được đánh giá là thất bại tương đối hiếm đối với Trường Chinh 7A, mẫu tên lửa được xem là một trong những phương tiện chủ lực trong chương trình không gian Trung Quốc.

Đây là lần phóng thứ 18 của dòng tên lửa này và là lần thất bại thứ hai, sau chuyến bay đầu tiên năm 2020.

Tên lửa Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh ChinaSat 4B phát nổ ngay sau khi phóng, ngày 10/8. (Ảnh: Getty Images)

Trường Chinh 7A do Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT), đơn vị trực thuộc CASC, phát triển.

Tên lửa dài khoảng 60 m, gồm ba tầng và bốn tên lửa đẩy, có khả năng đưa khoảng 7 tấn hàng hóa lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh.

Theo Space, CASC dùng tên lửa Trường Chinh 7 phiên bản tiêu chuẩn để vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ Thiên Cung đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, khoảng 8 tháng một lần.

Nhiệm vụ gần đây nhất phóng vào tháng 5, do đó, lần phóng tiếp theo nhiều khả năng diễn ra khoảng tháng 1/2027. Thất bại tối qua có thể khiến chuyến bay này và một số nhiệm vụ khác bị trì hoãn.