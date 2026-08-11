Nữ sinh Việt Nam 19 tuổi được chọn dự ASEFYLS 2026 tại Na Uy

(VTC News) -

Ít ngày nữa, Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi), sinh viên năm nhất ngành Marketing số chất lượng cao, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ lên đường tới Tromsø (Na Uy) để tham dự ASEFYLS 2026 - chương trình “Đào tạo lãnh đạo thanh niên Á - Âu: Lãnh đạo tiên phong trong bối cảnh Bắc Cực” nơi quy tụ 40 đại biểu trẻ đến từ các quốc gia châu Á và châu Âu.

Chương trình lãnh đạo trẻ thường niên kết nối thanh niên châu Á - châu Âu do Quỹ Asia-Europe Foundation (ASEF) phối hợp với Đại học Bắc Cực Na Uy, diễn ra từ 23 đến 29/8.

Nguyễn Ngọc Anh - nữ đại biểu đại diện Việt Nam tham dự Chương trình lãnh đạo thanh niên ASEFYLS 2026 diễn ra tại Na Uy.

Vượt qua hơn 3.600 hồ sơ quốc tế đến từ nhiều quốc gia châu Á và châu Âu, Ngọc Anh được lựa chọn vào top 40 đại biểu quốc tế của chương trình, nơi quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật trong các lĩnh vực học thuật, lãnh đạo, chính sách công và phát triển cộng đồng.

Với cô, chuyến đi không chỉ là lần đầu đặt chân ra nước ngoài mà còn là cột mốc đặc biệt khi trở thành đại biểu của Việt Nam được gọi tên. Ngọc Anh còn là thành viên trẻ thứ hai trong số hơn 40 đại biểu được chọn sang Na Uy tham dự.

Đằng sau tấm vé tới Na Uy là hành trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Ngọc Anh cho biết phần khó nhất là bài luận về phát triển bền vững, chính sách công và hợp tác Á - Âu. Có những ngày vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ ở trường, Ngọc Anh vừa mang máy tính đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để chỉnh sửa từng câu chữ trong hồ sơ đến khuya.

“Em từng nhiều lần tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có đủ hay không. Nhưng thay vì bỏ cuộc, em quyết định hoàn thiện hồ sơ đến phút cuối”, Ngọc Anh chia sẻ.

Nữ đại biểu trẻ của Việt Nam dự chương trình lãnh đạo ở Na Uy vào tháng 8/2026.

Trước ASEFYLS 2026, nữ sinh cho biết bản thân từng không được lựa chọn ở khoảng 10 chương trình quốc tế khác. Mỗi lần chưa thành công đều giúp cô nhìn lại điểm còn thiếu, từ cách viết bài luận, xây dựng hồ sơ đến việc xác định rõ giá trị bản thân. Chính quá trình đó giúp cô tự tin hơn khi ứng tuyển vào chương trình năm nay.

Trước khi trở thành đại biểu Việt Nam tại ASEFYLS 2026, Ngọc Anh từng vào Top 10 Đại sứ THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trúng tuyển 3 trường THPT chuyên và tích cực tham gia công tác Đoàn, hội.

Hiện, nữ sinh đạt GPA xuất sắc sau hai học kỳ đầu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời là cán bộ truyền thông Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và cộng tác viên VOV3 - Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm nhất đại học.

Điều khiến nữ sinh 19 tuổi mong chờ nhất không chỉ là được đặt chân tới vùng đất nổi tiếng với cực quang, mà còn là cơ hội học tập cùng những người trẻ đến từ nhiều nền văn hóa. Sau gần 2 tháng đào tạo trực tuyến, cô cho biết bài học lớn nhất là lãnh đạo không phải luôn là người đưa ra câu trả lời, mà trước hết phải biết lắng nghe, kết nối và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

“Trong các buổi thảo luận, cùng một chủ đề nhưng mỗi đại biểu đều có cách tiếp cận khác nhau dựa trên bối cảnh văn hóa, kinh tế và xã hội của quốc gia mình. Điều đó giúp em nhận ra không phải lúc nào cũng chỉ có một đáp án đúng”, Ngọc Anh nói.

Nguyễn Ngọc Anh (trái) được ông Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông của Hội Sinh viên Việt Nam năm 2025.

Ngọc Anh kể bố mình có sở thích sưu tầm tem từ nhiều quốc gia. Vì vậy, ngoài những trải nghiệm quốc tế, cô còn mong “tìm được một con tem của Na Uy để gửi về làm quà cho bố”.

Sau khi kết thúc chương trình tại Tromsø, Ngọc Anh kỳ vọng những kiến thức về tư duy lãnh đạo, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế sẽ không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân mà còn được cô lan toả, chia sẻ tới nhiều bạn trẻ Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông và dự án cộng đồng.