(VTC News) -

Theo đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) dự kiến công bố và trao giải nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lễ tôn vinh nhằm ghi nhận, biểu dương các lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 cũng như trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết, chương trình năm 2026 hướng tới lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xem xét trao một số danh hiệu theo các chủ đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những lĩnh vực nổi bật khác.

VCCI xét tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu, trao Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Các doanh nhân được xét chọn phải có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Thông qua chương trình, VCCI kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, lan tỏa văn hóa kinh doanh và khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Cũng theo ông Hoàng Quang Phòng, chương trình được triển khai trên cơ sở Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, các quy định về thi đua, khen thưởng và các văn bản liên quan.

VCCI chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

“Đây là dịp ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Diễn đàn cũng được kỳ vọng tạo cầu nối đối thoại chính sách, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế”, ông Hoàng Quang Phòng nói.

“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” là danh hiệu được VCCI xét chọn định kỳ, nhằm tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật cho doanh nghiệp, nền kinh tế và đất nước.

Sau 9 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh 860 lượt doanh nhân. Những cá nhân được lựa chọn đều có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.