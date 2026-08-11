Phát hiện chiếc bút khắc chữ 'Nguyễn Xuân Hải' trong mộ liệt sĩ vô danh

(VTC News) -

Ngày 11/8, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ngãi cho biết trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật.

Chiếc bút được phát hiện trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Q.S)

Cụ thể, Đội lấy mẫu số 8 phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ được cất bốc từ Lào năm 1995, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y.

Đáng chú ý, tại phần mộ lô C1, hàng số 1, mộ số 2, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc bút kim tinh có khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”, trên thân bút có hình hai chim bồ câu. Ngoài ra, còn có hai bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ thông tin liên quan đến các di vật được tìm thấy đang rất cần sự hỗ trợ của các nhân chứng và đồng đội.

Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận thông tin về di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính qua tổng đài 0397007500.

Việc khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nghĩa trang hiện có khoảng hơn 1,4 nghìn phần mộ, trong đó hơn 1 nghìn mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 400 phần mộ để tìm kiếm thông tin, di vật và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.