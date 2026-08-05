  • logo
Xuất bản ngày 05/08/2026 08:25 AM
Xuất bản ngày 05/08/2026 08:25 AM

Tên lửa SpaceX sắp lao vào Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh

(VTC News) -

Một tầng tên lửa Falcon 9 sẽ đâm xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh và có thể nhìn thấy từ Trái Đất.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 4/8: Ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 4/8: Ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác
XSDT 3/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/8/2026
XSDT 3/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/8/2026
XSMT 3/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026
XSMT 3/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
AI 'khuấy đảo' nhóm Big Tech trong quý 2/2026

AI 'khuấy đảo' nhóm Big Tech trong quý 2/2026

Nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo, dịch vụ điện toán đám mây và hạ tầng bán dẫn tiên tiến tiếp tục giúp ngành công nghệ duy trì đà tăng trưởng doanh thu hai con số.

Xem thêm