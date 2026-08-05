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Tên lửa SpaceX sắp lao vào Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh Một tầng tên lửa Falcon 9 sẽ đâm xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh và có thể nhìn thấy từ Trái Đất.

Vì sao người Mỹ chuộng mua sắm online nhưng trung tâm thương mại vẫn sống khỏe? Mua sắm trực tuyến ở Mỹ phát triển nhất thế giới nhưng các trung tâm thương mại không "chết" mà vẫn sống khỏe, nhiều nơi đang có doanh thu và tỷ lệ lấp đầy kỷ lục.

Waterpoint hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, khẳng định BĐS giá trị thực Đại đô thị Waterpoint tiếp tục bổ sung hệ sinh thái giáo dục khi chính thức ký kết hợp tác với Talent Kids Academy và Công ty Cổ phần Giáo dục Nguyễn Khuyến.

Video Nga tập kích thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Theo thông báo của chính quyền quân sự Kiev, vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Mỹ dùng ‘gần hết’ tên lửa tầm xa trong xung đột với Iran Mỹ được cho sử dụng gần hết kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng chiến đấu của quân đội trong tương lai.

Bí mật đằng sau những chuyến du lịch nhóm thành công mỹ mãn Lên kế hoạch chuyến du lịch nhóm là công đoạn quyết định, giúp chuyển hóa ý tưởng thành hiện thực, nhưng lại đứng đầu trong số những nhiệm vụ ít được ghi nhận nhất.

MediaMart xả hàng hè, giảm đến 50% đón mùa tựu trường MediaMart triển khai chương trình “Xả hàng hè – Đón mùa tựu trường”, kết hợp sự kiện “8.8 Deal chồng deal”, quy tụ ưu đãi hấp dẫn trên hàng loạt sản phẩm điện máy.

Cách đo huyết áp tại nhà giúp phát hiện sớm bất thường Đa số người mắc tăng huyết áp không có triệu chứng rõ ràng nên chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây tổn thương tim, não, thận hoặc mắt.

AI 'khuấy đảo' nhóm Big Tech trong quý 2/2026 Nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo, dịch vụ điện toán đám mây và hạ tầng bán dẫn tiên tiến tiếp tục giúp ngành công nghệ duy trì đà tăng trưởng doanh thu hai con số.

Tin xe 5/8: Zeekr 9X 5 chỗ 885 mã lực, Seltos có màn hình 27 inch Toyota Alphard bổ sung bản hybrid giá từ 2,82 tỷ đồng, Zeekr 9X ra mắt bản 5 chỗ 885 mã lực... là một số tin xe đáng chú ý 5/8.

Khởi nghiệp sáng tạo phải tạo ra doanh nghiệp công nghệ cạnh tranh toàn cầu Thứ trưởng KH&CN Hoàng Minh cho biết, mục tiêu của khởi nghiệp sáng tạo là hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cầu Nghĩa Tự 315 tỷ đồng thoát cảnh 'đắp chiếu', hẹn thông xe tháng 11 Việc thi công công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn ở Đà Nẵng đang được chủ đầu tư, nhà thầu nối lại sau thời gian dự án "đứng hình".

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 5/8/2026.

4 thói quen khiến sàn gỗ nhanh hỏng Sàn gỗ ngày càng phổ biến, song nếu sử dụng không đúng cách, bề mặt có thể nhanh bạc màu, trầy xước, phồng rộp hoặc cong vênh.