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Xuất bản ngày 11/08/2026 04:15 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 04:15 PM

Xe đầu kéo lấn làn, tông xe máy khiến hai vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm

Người lái ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, lấn làn xe máy đi cùng chiều phía trước gây tai nạn khiến hai vợ chồng 72 tuổi tử vong.

Khoảng 10h40 ngày 11/8, tại Km17 + 700 quốc lộ 18 thuộc Hữu Bằng, Đào Viên, Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo BKS 29E-585.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 29RM-063.xx do tài xế Nông Ngọc Thuyết (sinh năm 1986, ở Kế Đô, Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển đi hướng Bắc Ninh đi Hải Phòng va chạm với xe mô tô BKS 99H9-76xx do ông Nguyễn Huy Ph (sinh ngày 1/1/1955, ở An Trụ, Trung Kênh, Bắc Ninh) điều khiển chở trên xe bà Vũ Thị V (sinh ngày 1/1/1955, ở cùng địa chỉ).

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng 72 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng 72 tuổi tử vong.

Vụ việc khiến hai vợ chồng ông Nguyễn Huy Ph và bà Vũ Thị V tử vong thương tâm tại hiện trường; xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, lấn làn xe mô tô đi cùng chiều phía trước gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

(Nguồn: Báo Xây dựng)

Link: https://baoxaydung.vn/xe-dau-keo-lan-lan-tong-xe-may-khien-hai-vo-chong-72-tuoi-o-bac-ninh-tu-vong-thuong-tam-192260811142010595.htm

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