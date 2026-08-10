  • logo
Xuất bản ngày 10/08/2026 01:30 PM
Xuất bản ngày 10/08/2026 01:30 PM

Trung Quốc lần đầu thu hoạch lúa trên trạm vũ trụ Thiên Cung

(VTC News) -

Hơn 2 tháng sau khi tiến vào quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-23 trên trạm vũ trụ Thiên Cung đã chính thức thu hoạch đợt mẫu lúa thử nghiệm đầu tiên.

Nguyễn Ngọc
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm