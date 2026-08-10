Trung Quốc lần đầu thu hoạch lúa trên trạm vũ trụ Thiên Cung

Hơn 2 tháng sau khi tiến vào quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-23 trên trạm vũ trụ Thiên Cung đã chính thức thu hoạch đợt mẫu lúa thử nghiệm đầu tiên.
Ít ai biết chiếc hộp carton đựng đồ sơ sinh mà nhiều người dùng làm nơi ngủ cho bé lại gắn với một chính sách phúc lợi có lịch sử gần 90 năm tại Phần Lan.
Sau hơn nửa năm kể từ khi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khởi động trở lại, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch thay đổi đáng kể.
Trường Đại học Mở TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn bậc đại học chính quy năm 2026, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm chuẩn cao nhất 26,2.
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2026, trong đó Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 24,85 điểm.
Với lời hứa góp 1 tỷ đồng có thể nhận lãi 80 triệu đồng sau 5-10 ngày, Phạm Thị Hương khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền.
Đại học Y Dược TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 27,95/30 điểm.
HĐND TP Hải Phòng vừa bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mâu thuẫn trong lúc tổ chức sinh nhật, hai nhóm lao vào nhau ẩu đả ngay giữa nhà hàng ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.
Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
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Sáng 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn hệ quân sự ở bậc đại học và cao đẳng của 23 trường quân đội.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
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Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 24,5, trong khi các ngành còn lại của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy từ 22 điểm.
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