Uppingham School: Động lực thăng hạng đô thị tại TP. Đồng Nai

(VTC News) -

Hạ tầng giao thông mở đường phát triển, giáo dục “giữ chân” nhân lực chất lượng cao

Việc sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống cao tốc và các tuyến kết nối liên vùng từng bước đưa TP. Đồng Nai vươn lên trở thành cực tăng trưởng kinh tế, vừa là điểm đến của các chuyên gia, doanh nhân và lao động quốc tế.

Song song với sự dịch chuyển của dòng vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao, cấu trúc phát triển của địa phương cũng đang chuyển dịch trọng tâm ngày càng cao về hạ tầng dịch vụ, y tế và giáo dục.

Trong bức tranh đó, giáo dục được xem là một trong những hạ tầng xã hội quan trọng để hoàn thiện chất lượng sống và nâng cao sức hấp dẫn của đô thị, và việc trường liên cấp Uppingham School dự kiến thiết lập cơ sở ngay trong lòng khu đô thị Izumi City (Long Hưng, TP. Đồng Nai) được xem là một điểm sáng.

Thành lập năm 1584 tại Vương quốc Anh, Uppingham School là một trong những trường nội trú danh tiếng với triết lý giáo dục toàn diện (Holistic Education), kết hợp hài hòa giữa học thuật, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động ngoại khóa nhằm nuôi dưỡng năng lực, cá tính và tinh thần học tập suốt đời của học sinh.

Theo kế hoạch, trường liên cấp Uppingham tại Izumi City sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Uppingham School tại Anh, dự kiến đón khoảng 1.900 học sinh.

Trong bối cảnh TP. Đồng Nai đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới khi thu hút khoảng 1,48 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, nhu cầu phát triển các đô thị đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao này ngày càng cấp bách.

Đa phần lao động nước ngoài tại Đồng Nai đến từ các nước có nền giáo dục tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, trong đó hơn 85% là giám đốc điều hành, quản lý và chuyên gia. Song, không ít người vẫn lựa chọn sinh sống tại TP.HCM để con cái thuận tiện đi học và gia đình dễ dàng tiếp cận các tiện ích sống đa dạng khác.

Ông Lee - doanh nhân Hàn Quốc đang làm việc tại Đồng Nai - cho biết: “Tôi đã làm việc tại đây gần 10 năm qua, nhưng gia đình vẫn sống ở Phú Mỹ Hưng để con theo học trường quốc tế. Nếu trong tương lai, Đồng Nai có những khu đô thị hiện đại với hệ thống trường chất lượng cao ngay gần nơi ở, tôi sẽ cân nhắc chuyển về sinh sống để có nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như cuộc sống cá nhân”.

Hệ tiện ích thể thao liên hoàn tại Izumi City, mang đến đa trải nghiệm cho cả gia đình. X

Ở góc độ phát triển đô thị, nhiều nhà phân tích bất động sản cho rằng sự xuất hiện của trường giáo dục quốc tế phản ánh mức độ hoàn thiện của hạ tầng xã hội. Khi giáo dục, không gian sống và cộng đồng được phát triển đồng bộ, giá trị bất động sản cũng có nền tảng để gia tăng bền vững.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Real Estate Economics vào năm 2018, nhà ở trong khu vực có trường học chất lượng cao thường ghi nhận mức giá cao hơn so với những khu vực có điều kiện tương đương.

Nhà ở, giáo dục và tiện ích hội tụ, tạo nên hệ sinh thái sống toàn diện

Trong bức tranh phát triển của khu vực, Izumi Canaria sở hữu lợi thế nổi bật với hệ thống tiện ích dần hoàn thiện. Là một trong những phân khu của đô thị Izumi City quy mô 170ha, phân khu Izumi Canaria thừa hưởng không gian xanh, hệ tiện ích nội khu cùng khả năng kết nối thuận tiện đến TP.HCM, Biên Hòa và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Đáng chú ý, thời điểm trường Uppingham School tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2027-2028 cũng trùng với giai đoạn Izumi Canaria dự kiến hoàn thiện và bàn giao. Sự tương đồng về tiến độ giúp con em cư dân có thể tiếp cận trường học quốc tế ngay bên nhà, rút ngắn thời gian di chuyển hàng ngày và hoàn thiện trải nghiệm “an cư - học tập - làm việc - vui chơi - mua sắm” tại cùng một nơi.

Izumi Canaria đón nhịp sống mới cùng Uppingham School, cư dân nhận nhà và con trẻ sẵn sàng đến trường.

Thực tiễn từ Singapore và các nước tiên tiến cho thấy, sự hiện diện của các tổ chức giáo dục quốc tế thường song hành với quá trình hình thành những cộng đồng cư dân toàn cầu, từ đó gia tăng sức hấp dẫn của đô thị.

Vì vậy, với lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối và hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện, Izumi City nói chung và phân khu Izumi Canaria nói riêng được kỳ vọng đủ sức thu hút và giữ chân nguồn nhân lực quốc tế trong kỷ nguyên TP. Đồng Nai vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam.