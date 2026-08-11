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Xuất bản ngày 11/08/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 04:30 PM

CLB Công an Hà Nội qua vòng loại Cúp C1 châu Á

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Adelaide United giúp CLB Công an Hà Nội vượt qua vòng sơ loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

AFC Champions League Elite
Adelaide United
0-2
CAHN
Kết Thúc
Henen 40’; Koko 64’

Trận đấu giữa Adelaide United và câu lạc bộ Công an Hà Nội thuộc vòng sơ loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) diễn ra trên sân vận động Coopers (Adelaide, Australia) chiều 11/8. Đại diện của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách để lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính thức của sân chơi cấp cao nhất châu lục.

Hai bàn thắng của CLB Công an Hà Nội có dấu ấn trực tiếp của bộ đôi ngoại binh Brayan Perea và David Henen. Phút 40, Perea kiến tạo để Henen băng lên mạnh mẽ, đánh bại hậu vệ Adelaide United trước khi sút tung lưới đội chủ nhà trong pha đối mặt.

Bàn thắng thứ 2 của CLB Công an Hà Nội cũng đến từ pha phản công chớp nhoáng. Henen nhận bóng ở cánh phải trước khi Koko băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt.

CLB Công an Hà Nội qua vòng loại Cúp C1 châu Á - 2
ADELAIDE UNITED
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
22
J. Smits
TM
3
B. Vriends
4
P. Kikianis
10
J. Muniz
11
C. Goodwin
ĐT
12
J. Yull
14
J. Barnett
44
R. White
55
E. Alagich
58
H. Crawford
62
F. Talladira
CLB Công an Hà Nội qua vòng loại Cúp C1 châu Á - 3
CÔNG AN HÀ NỘI
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
N. Filip
TM
6
S. Mauk
7
C. P. Quang Vinh
8
D. Henen
14
D. Sabater
21
T. Đình Trọng
ĐT
38
A. Minh
55
F. Putros
72
A. Grafite
90
Koko
93
P. B. Kevin

Thông tin trước trận Adelaide United vs Công an Hà Nội

Theo thể thức AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch V.League 2025-2026) được góp mặt từ vòng sơ loại. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, đội á quân của A-League (giải vô địch quốc gia Australia). Đây là lần đầu tiên CAHN tham dự AFC Champions League Elite, trong khi Adelaide United từng 6 lần xuất hiện ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá châu Á.

CLB Công an Hà Nội đấu với Adelaide United ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Á. (Ảnh: CAHN FC)

CLB Công an Hà Nội đấu với Adelaide United ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Á. (Ảnh: CAHN FC)

Đội thắng trong cặp đấu này lọt vào vòng đấu chính của AFC Champions League Elite. Đội thua xuống thi đấu tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Adelaide United và CAHN chỉ thi đấu một trận loại trực tiếp duy nhất (không có lượt về).

CLB Công an Hà Nội không có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách tại Australia. Một số trụ cột của đội bóng này gồm Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu đang phục vụ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Kể từ sau khi kết thúc V.League 2025-2026 vào đầu tháng 6, đây mới là trận chính thức đầu tiên của CAHN ở mùa giải mới. Trong khi đó, Adelaide United đã khởi động từ tuần trước với trận gặp South Melbourne ở cúp Australia (thua 1-2).

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