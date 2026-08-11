(VTC News) -

AFC Champions League Elite Adelaide United 0 - 2 CAHN Kết Thúc Henen 40’; Koko 64’

Trận đấu giữa Adelaide United và câu lạc bộ Công an Hà Nội thuộc vòng sơ loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) diễn ra trên sân vận động Coopers (Adelaide, Australia) chiều 11/8. Đại diện của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách để lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính thức của sân chơi cấp cao nhất châu lục.

Hai bàn thắng của CLB Công an Hà Nội có dấu ấn trực tiếp của bộ đôi ngoại binh Brayan Perea và David Henen. Phút 40, Perea kiến tạo để Henen băng lên mạnh mẽ, đánh bại hậu vệ Adelaide United trước khi sút tung lưới đội chủ nhà trong pha đối mặt.

Bàn thắng thứ 2 của CLB Công an Hà Nội cũng đến từ pha phản công chớp nhoáng. Henen nhận bóng ở cánh phải trước khi Koko băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt.

ADELAIDE UNITED ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 22 J. Smits TM 3 B. Vriends 4 P. Kikianis 10 J. Muniz 11 C. Goodwin ĐT 12 J. Yull 14 J. Barnett 44 R. White 55 E. Alagich 58 H. Crawford 62 F. Talladira CÔNG AN HÀ NỘI ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 N. Filip TM 6 S. Mauk 7 C. P. Quang Vinh 8 D. Henen 14 D. Sabater 21 T. Đình Trọng ĐT 38 A. Minh 55 F. Putros 72 A. Grafite 90 Koko 93 P. B. Kevin

Thông tin trước trận Adelaide United vs Công an Hà Nội

Theo thể thức AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch V.League 2025-2026) được góp mặt từ vòng sơ loại. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, đội á quân của A-League (giải vô địch quốc gia Australia). Đây là lần đầu tiên CAHN tham dự AFC Champions League Elite, trong khi Adelaide United từng 6 lần xuất hiện ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá châu Á.

CLB Công an Hà Nội đấu với Adelaide United ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Á. (Ảnh: CAHN FC)

Đội thắng trong cặp đấu này lọt vào vòng đấu chính của AFC Champions League Elite. Đội thua xuống thi đấu tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Adelaide United và CAHN chỉ thi đấu một trận loại trực tiếp duy nhất (không có lượt về).

CLB Công an Hà Nội không có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách tại Australia. Một số trụ cột của đội bóng này gồm Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu đang phục vụ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Kể từ sau khi kết thúc V.League 2025-2026 vào đầu tháng 6, đây mới là trận chính thức đầu tiên của CAHN ở mùa giải mới. Trong khi đó, Adelaide United đã khởi động từ tuần trước với trận gặp South Melbourne ở cúp Australia (thua 1-2).