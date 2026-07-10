Trung Quốc lần đầu thành công thu hồi tên lửa tái sử dụng

(VTC News) -

Tên lửa Trường Chinh 10B (Long March 10B) thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm 10/7 đưa một vệ tinh lên quỹ đạo thành công, đồng thời hoàn tất nhiệm vụ thu hồi tầng một sau khoảng sáu phút kể từ khi tách tầng.

Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), thay vì hạ cánh xuống bệ đáp như SpaceX, tầng một của tên lửa quay trở lại theo phương thẳng đứng và rơi chính xác vào một hệ thống lưới được lắp trên tàu thu hồi ngoài biển.

Video tầng một của tên lửa Trường Chinh 10B hạ cánh chính xác xuống hệ thống lưới được lắp trên tàu thu hồi ngoài biển. (Nguồn: CGTN)

CASC cho biết đây là lần đầu Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi có kiểm soát một tên lửa quỹ đạo, đồng thời cũng là lần đầu trên thế giới áp dụng phương pháp thu hồi bằng lưới đối với loại tên lửa này.

“Cột mốc này đánh dấu bước đột phá trong công nghệ tên lửa tái sử dụng và đặt nền móng để nâng cao năng lực tiếp cận không gian của Trung Quốc”, CASC cho biết.

Theo tập đoàn, Trường Chinh 10B là tên lửa hai tầng cao khoảng 63 m. Tầng một sử dụng nhiên liệu dầu hỏa và oxy lỏng, trong khi tầng hai sử dụng methane lỏng và oxy lỏng.

Ở cấu hình tái sử dụng, tên lửa có thể đưa khoảng 16 tấn tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Trong chuyến bay đầu tiên, Trường Chinh 10B mang theo một vệ tinh, được CASC xác nhận đã đi vào đúng quỹ đạo dự kiến. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố thêm thông tin về vệ tinh cũng như quỹ đạo hoạt động.

Theo CASC, Trung Quốc dự kiến sẽ tái sử dụng tầng một của tên lửa ngay trước cuối năm 2026.

Đến nay, SpaceX vẫn là đơn vị duy nhất vận hành thường xuyên các tên lửa quỹ đạo có khả năng hạ cánh thẳng đứng và tái sử dụng. Công ty của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện hơn 600 lần thu hồi thành công tầng một của các tên lửa Falcon.

Khả năng tái sử dụng nhiều lần giúp SpaceX giảm đáng kể chi phí phóng và duy trì vị thế thống trị trên thị trường dịch vụ phóng vệ tinh toàn cầu.

Theo CASC, cấu hình tái sử dụng của Trường Chinh 10B cũng hướng tới mục tiêu giảm chi phí phóng trong khi vẫn bảo đảm khả năng mang tải trọng lớn.

Ngoài Trường Chinh 10B, Trung Quốc còn phát triển nhiều tên lửa tái sử dụng khác. Trong đó, Trường Chinh 12A của CASC và Zhuque-3 do công ty Landspace phát triển đều đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm ngoái. Dù đưa tải trọng lên quỹ đạo thành công, cả hai vẫn chưa thể thu hồi tầng một như kế hoạch.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp CAS Space, Galactic Energy và Deep Blue Aerospace cũng đang phát triển các mẫu tên lửa tái sử dụng mang tên Kinetica-2, Pallas-1 và Nebula-1.

Nếu các dự án này thành công, Trung Quốc có thể sớm xây dựng đội tên lửa tái sử dụng với tần suất hoạt động tiệm cận Falcon 9 của SpaceX.