(VTC News) -

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 11/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 11/8 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/8/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 11/8/2026.

Xem lại KQXSQNA các kỳ trước

- XSQNA 4/8/2026

Tại kỳ quay số ngày 4/8/2026, xổ số Quảng Nam ghi nhận giải đặc biệt mang số 774020. Chi tiết các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 4/8/2026.

- XSQNA 28/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/7/2026 có giải đặc biệt là 568982. Các hạng giải còn lại được công bố như sau:

XSQNA 28/7, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/7/2026.

- XSQNA 21/7/2026

Tại kỳ mở thưởng ngày 21/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Quảng Nam mang số 330877. Chi tiết kết quả như sau:

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 21/7/2026.

- XSQNA 14/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026 có giải đặc biệt mang số 209390. Các hạng giải còn lại như sau:

XSQNA 14/7, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026.

- XSQNA 7/7/2026

Ở kỳ quay số ngày 7/7/2026, giải đặc biệt xổ số Quảng Nam là 353672. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 7/7/2026.

- XSQNA 30/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026 có giải đặc biệt là 926537 cùng các hạng giải khác như sau:

XSQNA 30/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026.

- XSQNA 23/6/2026

Giải đặc biệt xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026 mang số 548935. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.