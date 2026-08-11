Chủ tịch Phú Thọ chỉ đạo xác minh vụ bé trai bị đánh tàn bạo trong chùa Bầu

(VTC News) -

Ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản chỉ đạo yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND phường Vĩnh Phúc xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông mặc áo nâu đánh đập dã man bé trai trong chùa Bầu. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND phường Vĩnh Phúc báo cáo vụ việc ngay trong hôm nay.

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã nhận được chỉ đạo từ UBND tỉnh và Sở đang phối hợp các đơn vị để báo cáo vụ việc trong chiều nay.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu sồng đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Trước đó, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, địa phương đã nhận được thông tin và yêu cầu công an, các phòng ban của phường xác minh thông tin cháu bé bị người mặc áo nâu đánh đập tàn bạo.

Vị này cũng nhấn mạnh, nếu kết quả xác minh đúng như phản ánh thì đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần áo nâu cầm roi vụt liên tiếp vào một cháu nhỏ.

Những cú vụt mạnh khiến cháu bé đau đớn, gào khóc “em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi“. Mặc dù cháu nhỏ liên tục khóc lóc xin tha, người đàn ông tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân.

Bên cạnh, nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất chứng kiến bạn bị hành hung, có bé sợ hãi khóc thút thít nhưng không dám lên tiếng.

Đoạn clip dài hơn 40 giây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông. Nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông mặc áo nâu và có cách bảo vệ an toàn có những trẻ nhỏ ở nơi này.