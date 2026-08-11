Link xem trực tiếp Adelaide United vs CAHN 16h30 ngày 11/8, Cúp C1 châu Á

(VTC News) -

Trận Adelaide United vs CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 16h30 ngày 11/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Hindmarsh (Australia). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Adelaide United vs CAHN trên nền tảng trực tuyến FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Adelaide United vs CAHN nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Adelaide United vs CAHN trên kênh nào?

Trận Adelaide United vs CAHN được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”).

Khán giả xem trực tiếp Adelaide United vs CAHN trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Trận đấu giữa Adelaide United vs CAHN được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Adelaide United vs CAHN hôm nay

Link xem trực tiếp Adelaide United vs CAHN được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá trận Adelaide United vs CAHN (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/adelaide-united-cong-an-ha-noi-6a793b98ec5d7cce3d724694?event=event&type=highlight.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá trận Adelaide United vs CAHN trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản.

Thông tin trận Adelaide United vs CAHN

Chức vô địch V.League 2025-2026 mang về cho CLB CAHN suất đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài tại AFC Champions League Elite 2026-2027, đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Á. Tuy nhiên, trước khi góp mặt ở vòng đấu chính thức, thầy trò HLV Mano Polking phải vượt qua Adelaide United trong trận play-off trên đất Australia. Đội thất bại sẽ chuyển xuống thi đấu tại AFC Champions League 2.

Đây được xem là thử thách không nhỏ đối với đại diện Việt Nam. Adelaide United là một trong những đội bóng giàu sức cạnh tranh của Australia và vừa kết thúc mùa giải 2025-2026 ở vị trí á quân giải vô địch quốc gia. Bên cạnh chất lượng chuyên môn, đội bóng Australia còn nắm lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Hindmarsh.

CAHN bước vào trận đấu trong bối cảnh lực lượng bị xáo trộn đáng kể. Việc nhiều trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long, Việt Anh hay Văn Hậu bận làm nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026 khiến HLV Mano Polking không có trong tay đội hình mạnh nhất. Nhà cầm quân người Brazil vì thế phải trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, đồng thời trông chờ vào những gương mặt mới và ngoại binh vừa gia nhập đội bóng.