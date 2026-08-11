Video cận cảnh toà nhà hoá 'tro tàn' trong động đất kinh hoàng ở Colombia

(VTC News) -

Những mảnh vỡ của tòa nhà đổ sập xuống đường, trong khi người dân ở xung quanh đang hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. (Video: Fox News)

Những công trình kiên cố không thể trụ vững trong trận động đất kinh hoàng tại Colombia.

Người dân tháo chạy sau khi toà nhà ở trung tâm đổ sập.

Ngày 10/8, trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Cali, nơi có khoảng 2,2 triệu dân ghi nhận ít nhất 85 người đã thiệt mạng. Hàng chục tòa nhà bị nghiêng ngả hoặc bị phá hủy hoàn toàn, buộc người dân phải ra đường. (Ảnh: Reuters)

Trong số những công trình bị sập có khu nhi khoa và sơ sinh của một bệnh viện. Nhiều bệnh nhân đã được sơ tán và điều trị bên ngoài tại khu vườn của bệnh viện. Một số người khác được chuyển đến cơ sở y tế khác. (Ảnh: AP)

Carmen Yasmin Garcia (43 tuổi) cư dân tình nguyện viên gia vào đội cứu hộ cho biết nhóm của cô giải cứu được 7 người khỏi một tòa nhà bị sập, nhưng bốn người khác và một con chó vẫn bị mắc kẹt. “Vừa nãy còn nghe thấy tiếng cào nhưng giờ thì không nghe thấy gì nữa, nhưng chúng tôi vẫn tin con chó còn sống và chúng tôi có thể đưa những người này ra ngoài”, cô Garcia nói. (Video: Mạng xã hội)

Tại Pereira, thủ phủ của bang Risaralda cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chính quyền báo cáo có 66 người thiệt mạng. (Ảnh: Getty)

Toàn bộ khu nhà ở Pereira bị biến thành đống bê tông và thép xoắn vặn. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sân bay của thành phố rung lắc dữ dội trong trận động đất với những mảng lớn trần nhà sụp đổ khi người dân đang tìm nơi trú ẩn. (Ảnh: Reuters)

Tháp của một nhà thờ Gothic ở Pereira không thể chịu đựng được sức tàn phá khủng khiếp trong trận động đất mạnh 7,4 độ richter. Mặt đất rung chuyển liên tục khiến nhiều người không thể đứng vững. (Video: NBC News)

Ông Saul Paz Martinez (69 tuổi) người đang ở trong phòng ăn của nhà mình cùng vợ, con trai và một người bạn gia đình khi trận động đất xảy ra kể lại: “Tôi nghĩ nếu trận động đất kéo dài thêm 5 giây nữa thì sẽ chẳng còn gì sót lại cả”. (Ảnh: AP)