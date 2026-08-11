Video cận cảnh toà nhà hoá 'tro tàn' trong động đất kinh hoàng ở Colombia

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở Colombia san phẳng nhiều toà nhà kiên cố và gây thương vong lớn khi số người thiệt mạng tăng lên 132 người.
Những mảnh vỡ của tòa nhà đổ sập xuống đường, trong khi người dân ở xung quanh đang hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. (Video: Fox News)
Những công trình kiên cố không thể trụ vững trong trận động đất kinh hoàng tại Colombia.
Người dân tháo chạy sau khi toà nhà ở trung tâm đổ sập.
Carmen Yasmin Garcia (43 tuổi) cư dân tình nguyện viên gia vào đội cứu hộ cho biết nhóm của cô giải cứu được 7 người khỏi một tòa nhà bị sập, nhưng bốn người khác và một con chó vẫn bị mắc kẹt. “Vừa nãy còn nghe thấy tiếng cào nhưng giờ thì không nghe thấy gì nữa, nhưng chúng tôi vẫn tin con chó còn sống và chúng tôi có thể đưa những người này ra ngoài”, cô Garcia nói. (Video: Mạng xã hội)
Tháp của một nhà thờ Gothic ở Pereira không thể chịu đựng được sức tàn phá khủng khiếp trong trận động đất mạnh 7,4 độ richter. Mặt đất rung chuyển liên tục khiến nhiều người không thể đứng vững. (Video: NBC News)
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