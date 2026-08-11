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Xuất bản ngày 11/08/2026 02:42 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 02:42 PM

Những mẫu bán tải điện ấn tượng trên thế giới

Mạnh Hùng
Mạnh Hùng
(VTC News) -

Làn sóng điện hóa đang mở rộng sang phân khúc bán tải, với ngày càng nhiều mẫu xe thuần điện xuất hiện từ Mỹ, Trung Quốc và các thị trường khác.

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