Tin mới

Những mẫu bán tải điện ấn tượng trên thế giới Làn sóng điện hóa đang mở rộng sang phân khúc bán tải, với ngày càng nhiều mẫu xe thuần điện xuất hiện từ Mỹ, Trung Quốc và các thị trường khác.

Bí mật dưới lòng đất: Chiếc ví cùng ảnh chân dung trong mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng Trong lúc khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví chứa ảnh chân dung trong phần mộ liệt sĩ vô danh.

Video cận cảnh toà nhà hoá 'tro tàn' trong động đất kinh hoàng ở Colombia Trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở Colombia san phẳng nhiều toà nhà kiên cố và gây thương vong lớn khi số người thiệt mạng tăng lên 132 người.

Gã mặc áo nâu đánh trẻ tàn bạo, dân mạng kêu gọi giải cứu bé khỏi kẻ cầm thú Gọi người đàn ông mặc đồ nâu sồng đánh bé trai tàn nhẫn là "súc sinh", cộng đồng mạng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra, giải cứu những đứa trẻ và trừng trị kẻ ác.

Đền bù dự án cải tạo rạch Văn Thánh có nơi lên tới gần 257 triệu đồng/m² Phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) vừa có dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Họa tiết 'đối kháng' giúp con người ẩn mình trước camera giám sát Một chuyên gia an ninh mạng vừa sáng tạo thành công các họa tiết đặc biệt giúp người mặc hoàn toàn 'tàng hình' trước hệ thống camera nhận diện tự động.

Du khách Tây đang đạp xe thì bị 'bắt cóc' vào đám giỗ miền Tây, quẩy cực sung Được người dân miền Tây mời vào ăn đám giỗ, nhóm du khách Hà Lan có dịp "quẩy" hết mình cùng gia chủ, hết uống bia lại nắm tay nhau nhảy múa, hát ca.

Video cháy kho chứa 1,9 triệu tấn hóa chất ở Hàn Quốc, khói lửa cuồn cuộn Vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa hóa chất ở thành phố Pyeongtaek, phía nam Seoul, vào sáng sớm 11/8, nơi có 100 loại vật liệu nguy hiểm, gồm các chất lỏng dễ cháy.

Lý do phiên tòa xét xử nữ giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' tạm hoãn Tại phần thủ tục, do nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xe tải cẩu tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Hà Tĩnh Một xe tải cẩu bất ngờ tông vào 4 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trước cổng chính Công ty Formosa Hà Tĩnh, khiến 3 người bị thương.

Công an xác minh nhóm người hành hung đôi nam nữ giữa phố Hà Nội Công an phường Hà Đông (Hà Nội) xác minh, làm rõ những người liên quan trong clip một nhóm người đánh một cô gái và một nam thanh niên giữa đường ở Hà Nội.

ĐBQH đề xuất làm điểm dừng cho người đi xe máy gọi điện thoại, shipper trả hàng Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất thí điểm điểm dừng dọc tuyến đường để người đi xe máy gọi điện thoại, shipper dừng giao hàng, góp phần giảm tai nạn và ùn tắc.

Gã đàn ông mặc áo nâu sòng đánh bé trai tàn bạo như thời trung cổ Theo chính quyền địa phương, công an và các phòng ban vào cuộc xác minh người đàn ông mặc áo nâu sòng đánh đập cháu bé như thời trung cổ xảy ra tại chùa Bầu.

Bác sĩ ‘xé quy trình’ cứu người đàn ông không giấy tờ, không người thân bên cạnh Không người thân, người đàn ông nguy kịch sau tai nạn được bác sĩ báo động đỏ, đưa thẳng vào phòng mổ chỉ 20 phút sau khi nhập viện.