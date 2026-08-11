Họa tiết 'đối kháng' giúp con người ẩn mình trước camera giám sát

(VTC News) -

Trong bối cảnh công nghệ theo dõi ngày càng phát triển, các hệ thống camera giám sát hiện đại được trang bị thuật toán AI có khả năng tự động phân tích hình ảnh, nhận diện khuôn mặt và quét biển số xe để sàng lọc dữ liệu trên diện rộng. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các thiết bị này cũng dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư cá nhân.

Nhằm giúp người dân thoát khỏi sự theo dõi tự động tại nơi công cộng, một chuyên gia an ninh mạng là Bill Swearingen đã dành cả một năm để thực hiện hơn 31 triệu thử nghiệm. Kết quả là dự án noRecognition ra đời, mang đến giải pháp tạo ra các họa tiết “đối kháng” do máy tính thiết kế. Khi được in lên quần áo hay đồ vật, những hoa văn này có thể “qua mặt” các thiết bị đọc biển số và camera thông minh phổ biến nhất hiện nay.

Những họa tiết ‘đối kháng’, từ vòng tròn đồng tâm đến hoa văn hình học nhiều màu sắc. (Ảnh: Bill Swearingen)

Về mặt nguyên lý vận hành, các họa tiết độc đáo của Swearingen không làm gián đoạn việc ghi hình của camera hay làm mờ đoạn video. Thay vào đó, chúng can thiệp trực tiếp và làm nhiễu khả năng phân tích của thuật toán AI, khiến hệ thống không thể nhận diện được đối tượng là con người, khuôn mặt hay phương tiện giao thông. Nhờ đó, thiết bị giám sát sẽ không phát ra bất kỳ cảnh báo tự động nào. Người mặc trang phục in họa tiết này sẽ hoàn toàn “ẩn mình” trong dòng dữ liệu khổng lồ của máy tính, giúp bảo vệ tối đa không gian riêng tư.

Chia sẻ về mục đích thành lập dự án, chuyên gia Bill Swearingen khẳng định: “Quyền riêng tư là một quyền hạn cơ bản của con người. Những họa tiết đối kháng này được sáng tạo ra như một công cụ thiết thực, cho phép mỗi cá nhân có quyền chủ động từ chối việc bị theo dõi tự động ở những nơi công cộng.“

Cùng một người, cùng một camera, nhưng khi mặc áo in họa tiết ‘đối kháng’, hệ thống giám sát không thể nhận diện. (Ảnh: Bill Swearingen)

Để tạo ra các họa tiết có khả năng vô hiệu hóa thuật toán giám sát, Swearingen đã ứng dụng mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning) để tự động hóa quá trình thiết kế. Ông đã thiết lập một hệ thống máy tính tự huấn luyện, liên tục thử nghiệm hàng triệu biến thể hoa văn khác nhau đối với 11 thuật toán nhận diện mã nguồn mở phổ biến. Mối đe dọa bị phát hiện càng lớn, hệ thống càng tự điều chỉnh để tối ưu hóa nét vẽ.

Đến nay, mô hình của ông đã sản xuất thành công những họa tiết có thể đánh bại đồng thời nhiều phần mềm giám sát hàng đầu, bao gồm hệ thống quét biển số Flock, camera hành trình Axon và công nghệ nhận diện khuôn mặt Clearview AI.

Độ hiệu quả của dự án noRecognition đã được chứng minh thực tế tại hội nghị an ninh mạng Def Con diễn ra ở Las Vegas (Mỹ). Trong buổi thử nghiệm công khai, Swearingen cùng các cộng sự đã dán lớp decal in họa tiết đối kháng lên toàn bộ phần thân một chiếc xe ô tô. Kết quả cho thấy chiếc xe hoàn toàn không bị phát hiện bởi hệ thống camera giám sát Flock đặt ven đường. Thành công này mở ra tiềm năng ứng dụng thực tiễn rất lớn trong đời sống hằng ngày.

Chiếc Toyota Yaris 2009 phủ họa tiết đặc biệt của Bill Swearingen tại hội nghị Def Con Las Vegas, minh chứng cho khả năng đánh bại hệ thống camera giám sát trong thử nghiệm thực tế. (Ảnh: Bill Swearingen)

Hiện tại, dự án noRecognition đang triển khai chiến dịch gọi vốn cộng đồng để sản xuất hàng loạt các sản phẩm thời trang thương mại như áo phông, áo hoodie in họa tiết đối kháng, đồng thời nghiên cứu các lớp phủ chuyên dụng cho phương tiện di chuyển.

Swearingen cho biết ông đang tích cực nâng cao độ phân giải của hình in để đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời giữ bí mật các mẫu họa tiết mạnh nhất nhằm tránh bị các hãng sản xuất camera cập nhật phần mềm vá lỗi. Nhờ sự hỗ trợ của AI, mô hình của ông vẫn liên tục tạo ra những lô hoa văn mới tối ưu hơn mỗi ngày, hứa hẹn trở thành lá chắn hữu hiệu bảo vệ quyền riêng tư cho cộng đồng.