Video cháy kho chứa 1,9 triệu tấn hóa chất ở Hàn Quốc, khói lửa cuồn cuộn

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa hóa chất ở thành phố Pyeongtaek, phía nam Seoul, vào sáng sớm 11/8. (Nguồn: KBS)

Đám cháy đã được khống chế một phần và chưa ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hỏa nhận được thông báo về vụ cháy tại một kho chứa hơn 1,9 triệu lít hóa chất dễ cháy ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía nam, vào lúc 0h03. Vụ cháy khiến nhà chức trách kích hoạt lệnh huy động lực lượng chữa cháy trên toàn quốc. Đây là lệnh do người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia ban hành khi năng lực ứng phó của một tỉnh không đủ để xử lý thảm họa như hỏa hoạn, hoặc khi cần huy động nguồn lực chữa cháy trên phạm vi toàn quốc tới hiện trường.

Đám cháy chưa ghi nhận thương vong. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi đám cháy được kiểm soát một phần, lực lượng cứu hỏa tỉnh Gyeonggi lúc 5h16 đã hạ mức ứng phó tại hiện trường từ cấp 2 xuống cấp 1. Mức ứng phó cấp 2 huy động tối đa 80 phương tiện chữa cháy, trong khi cấp 1 triển khai tối đa 50 phương tiện.

Theo văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, Thủ tướng Han Seong-sook đã yêu cầu lực lượng cứu hỏa huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị sẵn có để khống chế đám cháy và tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt.

Kho chứa một tầng này có hơn 100 loại vật liệu nguy hiểm, trong đó có các chất lỏng dễ cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết sẽ điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tổng cộng 102 phương tiện và 255 nhân viên, trong đó có 28 phương tiện từ các tỉnh khác, đã được huy động tới hiện trường để dập lửa. Đám cháy không lan rộng thêm. Trong tổng số 7 tòa nhà tại cơ sở, chỉ có 2 tòa nhà bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.

Các lực lượng vẫn tiếp tục công tác xử lý hiện trường, trong đó có dập tắt những đốm lửa còn âm ỉ. Sau khi hoàn tất toàn bộ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra. (Ảnh: Yonhap)

Cháy kho chứa hóa chất nguy hiểm ở Pyeongtaek được khống chế sau khoảng 9 giờ.